Kontrastmittel auf Gadolinium-Basis: Neueste Informationen zu PRAC-Empfehlungen

Villepinte, Frankreich (ots/PRNewswire) -Guerbet (FR0000032526 GBT), ein globaler Spezialist fürKontrastmittel und -lösungen zur medizinischen Bildgebung gab heutedie vom Ausschuss für Risikobewertung im Bereich der Pharmakovigilanz(PRAC) herausgegebenen Empfehlungen zu Kontrastmitteln aufGadolinium-Basis bekannt - Verfahren gemäß Artikel 31 der Richtlinie2001/83/EG.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150917/267672LOGO )Am 17. März 2016 initiierte die Europäische Arzneimittelagentur(EMA) eine Risikoprüfung bezüglich der Ablagerung von Gadolinium inHirngewebe nach wiederholtem Einsatz von Gadolinium-Kontrastmittelnbei Patienten, die sich einer Kernspintomografie (MRT-Aufnahme)unterziehen.[1]Nach einer fast einjährigen umfassenden Prüfung des Risikos vonGehirnablagerungen sowie der allgemeinen Sicherheit dieser Produktelauten die PRAC-Empfehlungen (http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/gadolinium_contrast_agents_31/Recommendation_provided_by_Pharmacovigilance_Risk_Assessment_Committee/WC500223161.pdf)[2] wie folgt:"EMA's Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee (PRAC) hasrecommended the suspension of the marketing authorisations for fourlinear gadolinium contrast agents because of evidence that smallamounts of the gadolinium they contain are deposited in the brain.The agents concerned are intravenous injections of gadobenic acid,gadodiamide, gadopentetic acid and gadoversetamide, which are givento patients to enhance images from magnetic resonance imaging (MRI)body scans. (...)The four agents recommended for suspension are referred to aslinear agents. Linear agents have a structure more likely to releasegadolinium, which can build up in body tissues.Other agents, known as macrocyclic agents, are more stable andhave a much lower propensity to release gadolinium. The PRACrecommends that macrocyclic agents[3] be used at the lowest dose thatenhances images sufficiently to make diagnoses and only whenunenhanced body scans are not suitable.Some linear agents will remain available: gadoxetic acid, a linearagent used at a low dose for liver scans, can remain on the market asit meets an important diagnostic need in patients with fewalternatives. In addition, a formulation of gadopentetic acidinjected directly into joints is to remain available because itsgadolinium concentration is very low - around 200 times lower thanthose of intravenous products. Both agents should be used at thelowest dose that enhances images sufficiently to make diagnoses andonly if unenhanced scans are not suitable.(...)""The companies concerned by this review have the right to requestthe PRAC to re-examine its recommendations.The PRAC's final recommendations will be sent to the Committee forMedicinal Products for Human Use (CHMP) for its opinion. Furtherdetails will be published at the time of the CHMP opinion."Guerbet hat die PRAC-Empfehlungen sorgfältig gelesen und stimmtihnen zu. Guerbet hat nicht die Absicht, eine erneute Überprüfung derEmpfehlungen zu beantragen.Guerbet vermarktet Dotarem® und Artirem® (Gadotersäure), Produkte,die zur Klasse der makrozyklischen Kontrastmittel aufGadolinium-Basis gehören, eine Kontrastmittelklasse, von der derPRAC-Ausschuss sagt, sie "much lower propensity to releasegadolinium",[2] und Optimark® (Gadoversetamid), ein Produkt, das zurKlasse der linearen Kontrastmittel auf Gadolinium-Basis gehört, eineKontrastmittelklasse, von der der PRAC-Ausschuss sagt, sie habe"structure more likely to release gadolinium".[2]Guerbet arbeitet mit großem Engagement daran, Gesundheitsexperteneine umfassende Produktreihe effektiver und sicherer Kontrastmittelzur Verfügung zu stellen, um Diagnosen, Prognosen und dieLebensqualität für Patienten zu verbessern.Über GuerbetGuerbet ist mit 90 Jahren Unternehmensgeschichte ein Vorreiter imBereich der Kontrastmittel und der einzige Pharmakonzern der Welt,der sich der medizinischen Bildgebung verschrieben hat. DasUnternehmen bietet eine umfangreiche Palette von Produkten fürRöntgenaufnahmen, Magnetresonanztomographie (MRT) sowieinterventionelle Radiologie und Theranostik (IRT) und darüber hinausein Sortiment von Injektoren und damit zusammenhängendenmedizinischen Geräten, die die Diagnose und Behandlung der Patientenerleichtern. Um neue Produkte zu entwickeln und sein künftigesWachstum zu sichern, investiert Guerbet stark in F&E, wofür dasUnternehmen jedes Jahr rund 9 % seiner Einnahmen aufwendet. Guerbet(GBT) ist an der Euronext Paris gelistet (Segment B - Mid Caps) underzielte im Jahr 2016 einen Umsatz in Höhe von 776 Mio. Euro.Weitere Informationen über Guerbet finden Sie aufhttp://www.guerbet.com/--------------------------------------------------[1] http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Gadolinium-containing_contrast_agents/human_referral_prac_000056.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f[2] Gadolinium Article-31 referral - PRAC concludes assessment ofgadolinium agents used in body scans andrecommends regulatory actions, including suspension for somemarketing authorisations. 10/03/2017[3] Gadobutrol, Gadotersäure und Gadoteridol