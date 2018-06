Kontinuität an der G+J-Spitze: Neue Fünf-Jahres-Verträge für Geschäftsführung um Julia Jäkel

Hamburg (ots) - Die Gruner + Jahr-Geschäftsführung wird ihreerfolgreiche Arbeit fortsetzen: CEO Julia Jäkel und dieGeschäftsführer Oliver Radtke und Stephan Schäfer haben neueFünf-Jahres-Verträge unterschrieben.Jäkel führt den Hamburger Verlag seit 2013. Sie hat, gemeinsam mitRadtke und Schäfer, Gruner + Jahr in dieser Zeit modernisiert und zuminnovativsten und kreativsten Verlag ausgebaut. Das Digitalgeschäfthat sich zu einer starken Säule des Unternehmens entwickelt.Wachstumsgeschäfte wie Territory im Bereich Content Communication,Applike im Ad-Tech-Segment und viele neue Zeitschriftentitel, neueMarkengeschäfte wie die Schöner Wohnen Kollektion und neuePartnerschaften wie bei der Deutschen Medien-Manufaktur oder demVermarkterbündnis AdAlliance prägen das neue Bild von Gruner + Jahr.Jäkel erhielt für den Innovationskurs des Verlags zuletzt mehrerePreise, etwa als "Medienmanagerin des Jahres" ("Horizont") und als"Mediapersönlichkeit des Jahres" ("Werben & Verkaufen").Zu den Personen: Julia Jäkel, 46, arbeitet seit 1998 bei Gruner +Jahr. Seit 2013 steht sie an der Spitze des Verlags. Oliver Radtke,50, kam 2001 zu G+J, er ist der Chief Operating Officer desUnternehmens. Stephan Schäfer, 44, arbeitet seit 2009 bei G+J, derJournalist ist der Produktchef des Verlags.Pressekontakt:Frank ThomsenLeiter Kommunikation + Marketing20444 HamburgTelefon +49 (0) 40 / 37 03 - 31 13E-Mail thomsen.frank@guj.dewww.guj.dewww.facebook.com/grunerundjahrOriginal-Content von: Gruner + Jahr GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell