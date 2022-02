Kontinuierliches Wachstum und Zuverlässigkeit von LMS365 durch Fosway 9-Grid(TM) 2022 anerkannt

Erkrath, Deutschland (ots) -Das Fosway 9-Grid bietet eine unabhängige Anbieteranalyse, die von der Fosway Group, dem führenden HR-Branchenanalysten in Europa, erstellt wird. Die Position von LMS365 als "Solid Performer" zeigt die nachhaltige Marktleistung der Lösung und die optimierte Implementierung, die zu einem zufriedenen und wachsenden Kundenstamm in über 65 Ländern geführt hat. Die moderne Lernplattform erleichtert die Organisation von Lernprozessen sowohl für Unternehmen, die den Bereich Lernen und Training im Unternehmen gerade aufbauen, als auch für solche, die bereits Erfahrung mit einer digitalen Lernplattform innerhalb von Microsoft 365 haben.Die direkte Integration von LMS365 in Microsoft 365 senkt die Einstiegshürden für Unternehmen und verbessert gleichzeitig die Akzeptanz dieser Tools durch die Endbenutzer. Da die Lösung den Microsoft Standards entspricht, nach ISO 27001 für Informationssicherheit zertifiziert und von den Sicherheitsexperten von Veracode verifiziert wurde, bietet LMS365 eine sichere und sehr benutzerfreundliche Lernumgebung. Darüber hinaus bestätigt das 2022 Fosway 9-Grid(TM) den erschwinglichen Preis von LMS365, indem es auf die niedrigen Gesamtbetriebskosten der Lernplattform hinweist.Aus diesen und weiteren Gründen ist LMS365 erfreut, zum ersten Mal im Fosway 9-Grid(TM) 2022 als "Solid Performer" vertreten zu sein."Wir sind stolz darauf, im Fosway 9-Grid 2022 als "Solid Performer" anerkannt zu werden. Als Neueinsteiger in den Bericht freuen wir uns darauf, unsere Fähigkeit sowie unsere Vision umzusetzen und kontinuierlich unter Beweis zu stellen. Wir konzentrieren uns weiterhin auf unser Ziel, die führende Lernlösung für Microsoft Teams-Kunden weltweit zu werden.", erklärt Henrik Jeberg, Chief Strategy Officer.David Wilson, CEO der Fosway Group, ergänzt: "LMS365 ist eine willkommene Erweiterung des 2022 Fosway 9-Grid(TM) für Lernsysteme und eine bedeutende Lösung für Organisationen, die Microsoft 365 nutzen und eine Plattform suchen, die schnell implementiert werden kann, einfach zu bedienen ist und niedrige Gesamtbetriebskosten hat. Die Kunden profitieren von der nahtlosten Integration in bestehende MS-Tools."Informationen zu Fosway 9-Grid(TM)Die Fosway Group ist Europas führender HR-Branchenanalyst. Das Fosway 9-Grid(TM) bietet eine einzigartige Bewertung der wichtigsten Lern- und Talentversorgungsoptionen, die Unternehmen in EMEA zur Verfügung stehen. Die Analyse basiert auf umfangreichen unabhängigen Untersuchungen und Erkenntnissen aus dem Corporate Research Network von Fosway mit über 250 Unternehmen, darunter BP, HSBC, PwC, Sanofi, Shell und Vodafone.Besuchen Sie die Fosway-Website unter www.fosway.com, um weitere Informationen über die Forschung und die Dienstleistungen der Fosway Group zu erhalten.Informationen zu LMS365LMS365 hat mehr als 1000 Unternehmens- und öffentliche Kunden in mehr als 60 Ländern. Mehr als 50 vertrauenswürdige Partner haben die Lösung implementiert, mit Kunden in allen Branchen und mit Implementierungen von einigen hundert bis zu mehr als 50.000 Mitarbeitenden. LMS365, eine bevorzugte Microsoft Lösung, ist eine der am schnellsten wachsenden cloudbasierten Lernplattformen auf dem heutigen Markt. LMS365 bietet eine moderne, integrierte und vertraute Lernerfahrung, da das Lernen nun innerhalb von Microsoft Teams, Mobile und SharePoint Online möglich ist. LMS365 ist schnell zu installieren, hochgradig konfigurierbar, einfach zu bedienen und vollständig in den Rest Ihres digitalen Arbeitsplatzes integriert, einschließlich Microsoft 365, SharePoint und Teams.Website: https://LMS365.com (https://lms365.com)Pressekontakt:Lea Kleinendonk+49 211 280711-11lk@lms365.comOriginal-Content von: ELEARNINGFORCE GmbH, übermittelt durch news aktuell