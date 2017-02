Kontinuierliches Wachstum der Reifenbranche geht mit weiterer E-Commerce-Entwicklung von OPONEO Hand in Hand

Bromberg, Polen (ots/PRNewswire) -2016 - Ein Rekordjahr für die Reifenbranche in EuropaDas vergangene Jahr hat sich nach Angaben der ETRMA alsErfolgsjahr für die Reifenbranche erwiesen. Der Absatz von Reifen fürPkw, SUVs und leichte Nutzfahrzeuge stieg um durchschnittlich 2%, wasden Aufwärtstrend von 2015 bestätigt. Trotz der schwächeren zweitenJahreshälfte, stieg der Absatz von Reifen für Motorräder undMotorroller zum Ende des Jahres 2016 im Vergleich zu 2015 um 4%.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/468052/Oponeo_Logo.jpg )Die Zunahme von 6.8% bei den neu zugelassenen Autos hat dieUmsatzentwicklung offensichtlich stark beeinflusst. Laut Bericht derETRMA stieg der Absatz von Reifen für Personenkraftwagen inGroßbritannien, Polen und der Tschechischen Republik. die Umsätze inSpanien und Italien blieben konstant auf gleichem Niveau.OPONEO konnte auf seinen wichtigsten strategischen Auslandsmärkteneinen Umsatzanstieg oder ein gleichbleibendes Umsatzniveauverzeichnen. Dies ist ein deutliches Signal für eine weitereExpansion.- Der Aufwärtstrend wirkte sich auf die gesamte Automobilindustrieaus, was sich für uns mit über 2 Millionen verkauften Reifen im Jahr2016, einer Rekordmarke in der Unternehmensgeschichte von OPONEO.PLS.A. (http://www.oponeo.co.uk), bestätigt hat - wie MonikaSiarkowska, PR & IR Manager des Unternehmens mitteilt.Europa 2016 - weiterhin UnzulänglichkeitenNach Angaben der Europäischen Kommission machen nach wie vor nur15% der Europäer aktiv vom Online-Shopping Gebrauch, und nur 8% derkleinen und mittelständischen Unternehmen entscheiden sich dafür, denUmfang ihrer Aktivitäten mit einem Vertriebskanal für ausländischeKunden auszudehnen.Trotz dieser nicht besonders zufriedenstellenden Statistikensteigt das Interesse der Verbraucher an Online-Shopping jedes Jahr umdurchschnittlich 22%, und Unternehmen interessieren sich zusehendsstärker für den Absatz ihrer Waren auf anderen europäischen Märkten.Experten prognostizieren, dass sich der E-Commerce in Europa für 2018auf über 660 Milliarden Euro belaufen wird.- Die stärksten Auslandsumsätze der OPONEO-Gruppe wurden inItalien und Großbritannien erzielt. Das dynamischste Wachstum fandallerdings auf unseren neuesten Märkten statt: im slowakischen Markt,in der Tschechischen Republik und in Belgien - erklärte ErnestPujszo, Projektmanager für E-Commerce im Außenhandel bei OPONEO.PL.Einer der Hauptfaktoren für die Entwicklung einer Dynamik imE-Commerce ist der grenzübergreifende Vertrieb. Zu den wichtigstengrenzübergreifenden Playern auf dem Weltmarkt zählen nachExpertenansicht derzeit China, Großbritannien, Deutschland und dieUSA. Für 2017 wird das Wachstum bei voraussichtlich 29% liegen.OPONEO.PL S.A. ist ein seit 2007 an der Warschauer Börse notiertesUnternehmen,das umfangreiche Erfahrung im Online-Reifenhandel hat.Darüber hinaus betreibt Oponeo über 20 ausländische Shops. OPONEOunterhält außerdem die größte Datenbank Europas, was Gutachten undFachinformationen zu Qualität, Zustand und Nutzung von Pkw-Reifenbetrifft. Das Unternehmen verfügt über ein modernes Logistikzentrum,das bis zu 35.000 Reifen täglich an Einzelkunden ausliefern kann.http://www.oponeo.dePressekontakt:+48-661-105-753Original-Content von: OPONEO.PL S.A., übermittelt durch news aktuell