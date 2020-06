Kontinuierlich mehr Qualität für die Recruitingprozesse der Kunden / softgarden durch die DEKRA nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert

Berlin (ots) - Die Recruitinglösung softgarden hat das eigene Qualitätsmanagementsystem durch die DEKRA nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifizieren lassen. Die DIN EN ISO 9001 ist eine international anerkannte Norm und stellt eine hohe Produkt- und Dienstleistungsqualität sicher. Im Zuge der Zertifizierung wurde unter anderem der Datenschutz optimiert sowie die Analyse des Kundenfeedbacks stärker strukturiert und für kontinuierliche Verbesserungen nutzbar gemacht.Die ISO 9001 ist ein international anerkannter Standard für Qualitätsmanagement, der die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem festlegt. Dieses besteht aus definierten Prozessen und Richtlinien. Dabei werden Verantwortlichkeiten beschrieben und Geschäftsabläufe transparent gemacht. Das erleichtert den Mitarbeitern die tägliche Arbeit, reduziert Risiken und steigert die Effektivität. So unterstützt die Zertifizierung nach ISO 9001 Unternehmen dabei, Produkte, Dienstleistungen, Prozesse und Kundenzufriedenheit nachhaltig zu verbessern.Kundenfeedback zur Qualitätssteigerung nutzenDie Zertifizierung des Managementsystems umfasste einen mehrjährigen Prozess, bei dem verschiedene Audits stattfanden, Risiken analysiert sowie Prozesse gezielt verbessert wurden. So hat softgarden etwa den Prozess optimiert, bei dem der Recruitinganbieter Kundenfeedback strukturiert und bewertet. Damit hat softgarden ein Verfahren der kontinuierlichen Verbesserung implementiert. Zudem wurde das Datenschutzmanagementsystem verbessert und insbesondere der Prozess in der Beantwortung von Betroffenenanfragen gemäß DSGVO optimiert.Ausgangspunkt für weitere ZertifizierungenDas Qualitätsmanagementsystem dient softgarden als Fundament, um künftig weitere Standards und Zertifizierungen erreichen zu können. Mit der Zertifizierung gemäß DIN EN ISO 9001 verfügt softgarden über einen Qualitätsnachweis, der in der Recruitingbranche wenig verbreitet ist. "Die Zertifizierung stellt unseren hohen Anspruch, bei unseren Kunden kontinuierlich für mehr Qualität im Recruiting zu sorgen, auf eine solide Grundlage", sagt softgarden-Geschäftsführer Mathias Heese.Über softgarden e-recruiting GmbHsoftgarden ist die zeitgemäße Lösung für einfaches Recruiting. Im Bewerbermanagement optimieren Arbeitgeber mit Hilfe von softgarden das Kandidatenerlebnis, binden einstellende Führungskräfte dank einer App besser ein und verkürzen den Bewerbungsprozess um mehr als die Hälfte. Bei der Bewerberauswahl erreichen Arbeitgeber mit dem integrierten Empfehlungsmanager mehr Kandidaten auf sozialen Netzwerken, indem sie die bestehenden Kontakte ihrer Mitarbeiter nutzen. Sie posten Jobangebote kanalübergreifend auf über 300 Jobbörsen und gewinnen im softgarden Talent Network attraktive Kandidaten per Active Sourcing. Entscheidende Pluspunkte fürs Employer Branding bringen die nahtlose mobile Integration von Karrierewebsite und Stellenanzeigen sowie die einzigartige Feedback-Solution von softgarden. Damit erzeugen Arbeitgeber automatisch Feedback von Bewerbern sowie neuen Mitarbeitern, machen es auf der eigenen Internetseite sowie auf kununu sichtbar und verbessern damit ihre Online-Reputation. Schon über 900 renommierte Unternehmen sämtlicher Branchen und Größen zählen im Wettbewerb um die besten Kandidaten auf die einfach zu implementierende Cloudlösung.http://www.softgarden.de/Pressekontakt:softgarden e-recruiting GmbHHead of CommunicationsSaphir SchiwietzTauentzienstraße 1410789 BerlinTelefon: 030 884 940 446E-Mail: Saphir.Schiwietz ( ) softgarden.de http://www.softgarden.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/100361/4638128OTS: softgardenOriginal-Content von: softgarden, übermittelt durch news aktuell