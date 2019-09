München (ots) -- Faszinierende Luftaufnahmen von Europa mithilfe modernerDrohnentechnik- Sechsteilige Dokumentarserie, die Deutschland, Niederlande,Italien, das Vereinigte Königreich, Spanien und Polen von obenbeleuchtet- Deutsche TV-Premiere ab 23. November immer samstags um 21.50 Uhrauf National GeographicMit rund 10 Millionen Quadratkilometern ist Europa - nachAustralien - zwar der zweitkleinste Kontinent unseres Planeten,besitzt jedoch eine große kulturelle und architektonische Vielfalt.Mithilfe moderner Drohnen- und Kameratechnik begibt sich NationalGeographic auf eine Flugreise über Europa und zeigt dabei vielfältigeLandschaften, extreme Wetterereignisse, schillernde Städte und einebeeindruckende Infrastruktur aus der Vogelperspektive. NationalGeographic präsentiert die Deutschlandpremiere von "Europa von oben"ab 23. November immer samstags um 21.50 Uhr.Über "Europa von oben"In der neuen Dokumentarserie "Europa von oben" werden verschiedeneeuropäische Länder aus der Vogelperspektive gezeigt, um die schönstenkulturellen und geografischen Wahrzeichen des Kontinentshervorzuheben. Bildgewaltige Zeitrafferaufnahmen ermöglichen es, dielandschaftlichen Veränderungen, die die Jahreszeiten hervorbringen,auf eindrucksvolle Weise zu visualisieren. Die Zuschauer werdenZeuge, wie Tulpenfelder in den Niederlanden wie durch Zauberhand inprächtigen Farben erstrahlen oder Wasserfälle in den Dolomiten in Eisverwandelt werden. Ebenso werden menschgemachte Kontraste zwischenden Ländern beim Blick von oben besonders deutlich: Die Windmühlenvon La Mancha unterscheiden sich beträchtlich von denniederländischen Varianten, riesige Schaufelradbagger zeigen, wiesehr Deutschland jahrzehntelange auf die Kohleverstromung angewiesenwar, und die alten Kulturlandschaften Italiens weisen bis heute dieSpuren der römischen Hochkultur auf, die von hier aus ihr Weltreichaufbaute. Ob gewaltige Schlösser in Polen, prunkvolle Kirchen inSpanien, Wolkenkratzer in Großbritannien oder das beeindruckendeVolkswagenwerk in Wolfsburg - "Europa von oben" demonstriert infaszinierenden Bildern, wie Tradition, Technik und Natur unserenKontinent im Verlaufe der Jahrhunderte geprägt haben.Sendetermine:- "Europa von oben" ab 23. November immer samstags um 21.50 Uhrals deutsche TV-Premiere auf National Geographic- Wahlweise im englischen Original oder der deutschenSynchronfassung- Im Anschluss auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket,EntertainTV, Unitymedia Horizon sowie Vodafone Select und GigaTVverfügbarPressekontakt:Rosario SicaliPR & KommunikationFox Networks Group GermanyTel: +49 89 203049 121rosario.sicali@fox.comBildanfragen: bildredaktion@fox.comOriginal-Content von: National Geographic, übermittelt durch news aktuell