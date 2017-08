Konten und Karten: Bundesweit sind 38 Girokonten noch kostenlos

Schondorf am Ammersee (ots) - Eine Auswertung desVerbraucherportals biallo.de zeigt: Bei den Kontomodellen von gut1.400 Banken und Sparkassen gibt es noch 38 kostenlose Girokonten -ohne Mindestgehaltseingang.In den vergangenen Monaten haben zahlreiche Banken und Sparkassenan der Gebührenschraube gedreht. Die Geldinstitute begründen diehöheren Gebühren rund ums Girokonto meist mit der Niedrigzinspolitikder Europäischen Zentralbank. Dennoch werben viele Geldinstitute nachwie vor mit einem kostenlosen Girokonto.Ein genauer Vergleich der Konditionen zeigt jedoch: Kostenlos istnicht gleich kostenlos. So werden Dienstleistungen, die bislang zumnormalen Service zählten, zunehmend gesondert berechnet. Durch dieExtra-Gebühren wird ein scheinbar kostenloses Girokonto schnell zurKostenfalle."Unser Untersuchung hat aber auch ergeben, dass es immer noch vielmehr kostenlose Girokonten gibt als bislang angenommen", sagt HorstBiallo, Gründer und Geschäftsführer von biallo.de. DasVerbraucherportal hat die Girokonto-Modelle von gut 1.400 Banken undSparkassen unter die Lupe genommen. Damit sich ein Girokonto wirklichkostenlos nennen darf, müssen vier Kriterien erfüllt sein:1. Keine monatliche Grundgebühr2. Keine Kosten für die Girocard3. Keine Bedingungen wie etwa ein Mindestgeldeingang4. Keine Kosten für Online-ÜberweisungenPSD BankenBesonders kundenfreundlich zeigen sich die PSD Banken. Insgesamtbieten neun von 14 PSD-Banken ein kostenloses Girokonto an. In allerRegel können PSD-Kunden bei VR-Banken und oft auch bei Sparda-Bankengebührenfrei Geld abheben, so dass sie auf mindestens 19.600kostenlose Anlaufstellen kommen.Sparda-BankenPositiv fallen auch die Sparda-Banken auf. So können sich Kundender Sparda-Banken Hessen, Südwest und München über ein gebührenfreiesGirokonto freuen.VR-BankenUnter den knapp 1.000 VR-Banken gibt es aktuell zehnGeldinstitute, die ein kostenloses Girokonto anbieten: RaiffeisenbankOttenbach, Rostocker Volks- und Raiffeisenbank, RaiffeisenbankOberursel, Volksbank Gebhardshain, Volksbank Wilhelmshaven, VR-BankCoburg, Volksbank Heilbronn, Vereinigte Raiffeisenbank Burgstädt,Volksbank Lauterecken und Raiffeisenbank Westhausen.SparkassenVon den bundesweit knapp 400 Sparkassen (rund 25.000Geldautomaten) offerieren derzeit noch zwei Geldinstitute einGratis-Konto, und zwar die Stadt- und Kreissparkasse Erlangen sowiedie Stadtsparkasse Burgdorf.Private BankenAußerdem zeigt die Biallo-Untersuchung, dass bundesweit zwölfDirektbanken und zwei Filialbanken kostenlose Kontomodelle anbieten.Pressekontakt:Biallo & Team GmbHManfred FischerBahnhofstr. 2586938 Schondorf8192 93 379-0Original-Content von: Biallo & Team GmbH, übermittelt durch news aktuell