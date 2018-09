Kontaktloses Bezahlen wird immer beliebter und erhält neuen Schub durch Mobile Payment: 15 Prozent der Kartenzahlungen im deutschen Handel sind inzwischen kontaktlos (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -Das kontaktlose Bezahlen am Point-of-Sale wird immer beliebter -sowohl bei den Konsumenten als auch bei den Händlern. Eine aktuelleAnalyse von Mastercard zeigt einen deutlichen Anstieg derkontaktlosen Zahlungen. Allein in Deutschland hat sich die Anzahl derkontaktlosen Transaktionen im Vergleich zum Vorjahr mehr alsverdreifacht. Mittlerweile werden bereits 15 Prozent derKartenzahlungen kontaktlos getätigt - Tendenz steigend. Doch dereuropäische Vergleich zeigt, dass Deutschland noch am Anfang derEntwicklung steht. In Europa insgesamt wird inzwischen fast jedezweite Kartenzahlung (48,4 Prozent) im Handel kontaktlos getätigt.Durch die Kontaktlostechnologie wird das Bezahlen wesentlichschneller und komfortabler. Dadurch greifen Kunden auch bei kleinerenBeträgen immer häufiger zur Karte. In Deutschland hat das kontaktloseBezahlen in den vergangenen Monaten einen zusätzlichen Schub durchneue Mobile-Payment-Lösungen erhalten. Mit der Einführung von GooglePay und den neuen Bezahl-Apps der Sparkassen sowie der Volks- undRaiffeisenbanken hat sich die Anzahl der kontaktlosen Transaktionenin Deutschland seit Juni 2018 um 25 Prozent erhöht. Die gestiegeneNutzung von kontaktlosen Zahlungen geht einher mit wachsenderVertrautheit und dem Wissen der Konsumenten, dass dieKontaktlostechnologie mindestens genauso sicher ist wie bisherigeZahlungsmethoden.Nahezu alle großen Handelsketten haben mittlerweile ihreKassenterminals auf den sogenannten EMV-Kontaktlos-Standardumgerüstet, der nahfunktaugliche Kredit- und Debitkarten und damitauch NFC-Bezahl-Apps unterstützt. Auch immer mehr kleine Geschäfteund Einzelhändler bringen ihre Kassen auf den aktuellen Stand. Biszum Jahr 2020 sollen alle Bezahlterminals im europäischen Handel dieKontaktlostechnologie unterstützen."Die schnellen Wachstumsraten zeigen, dass die Verbraucher aufschnelle und bequeme Zahlungsmethoden setzen, denen sie vertrauen.Trotz Unterschieden in der Wirtschaft und dem Entwicklungsstandfindet die neue Technologie in ganz Europa rasche Akzeptanz", sagtPeter Bakenecker, Division President Deutschland und Schweiz beiMastercard.Auch für Europa zeigt sich ein deutlicher Anstieg bei kontaktlosenTransaktionen von 97 Prozent seit Jahresbeginn, wie die Auswertungvon Mastercard belegt. Eine führende Rolle spielt Polen, wo seitAnfang des Jahres über 80 Prozent der Transaktionen kontaktlos sind.In mehr als 15 europäischen Ländern - darunter Dänemark, Kroatien,Griechenland, Ungarn, den Niederlanden, Polen und Russland - sindbereits mehr als 50 Prozent der Transaktionen im Handel kontaktlos.In vielen Ländern trägt auch der öffentliche Personennahverkehrerheblich zum Anstieg kontaktloser Transaktionen bei. Die Zahl derKunden, die unterwegs ihr Ticket kontaktlos bezahlen und so von einerschnellen und sicheren Bezahlung profitieren, nimmt kontinuierlich zuund die Technologie setzt sich im Alltag immer häufiger durch.Mastercard unterstützt diese Entwicklung, indem das Unternehmen dieAkzeptanz von kontaktlosen Zahlungen als Standard in Europaetabliert.Über MastercardMastercard (NYSE: MA) ist ein internationalesTechnologieunternehmen im Zahlungsverkehr. Mit dem schnellstenZahlungsabwicklungsnetzwerk der Welt verbindet MastercardKartenbesitzer, Banken, Händler, Regierungen und Unternehmen in über210 Ländern und Gebieten. Die Produkte und Leistungen von Mastercardgestalten die alltäglichen Handelsgeschäfte für alle Beteiligteneinfacher, sicherer und effizienter. Das gilt für Einkaufen undReisen ebenso wie für Unternehmensführung und die Verwaltung vonFinanzen. Folgen Sie uns auf Twitter @MastercardDE, reden Sie mit imBeyond the Transaction Blog und abonnieren Sie die neuestenNachrichten im Engagement Bureau.Pressekontakt:Juliane Schmitz-EngelsHead of Communications Germany and SwitzerlandMastercard Europe SARepresentative Office FrankfurtUnterschweinstiege 2-14 | 60549 FrankfurtTel. +49 172 1880720E-Mail: juliane.schmitz-engels@mastercard.comfollow us on twitter @MastercardDEOriginal-Content von: Mastercard Deutschland, übermittelt durch news aktuell