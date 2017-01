Kontaktloses Bezahlen mit der girocard: Kreditwirtschaft und Handel treiben 2017 die Markteinführung voran

Berlin (ots) - Das kontaktlose Bezahlen mit der girocard wird inDeutschland nun bundesweit ermöglicht. Nach erfolgreichenPilotierungen im Raum Kassel und der schrittweisen Ausstattungbereits zahlreicher Bankkunden mit einer girocard, die daskontaktlose Bezahlen auf Basis des weltweiten Standards Near FieldCommunication (NFC) erlaubt, stellt jetzt auch der Handel seineInfrastruktur um. Nachdem EDEKA-Hessenring in der Pilotregion Kasselseine Bezahlterminals mit NFC-Funktionalität ausgestattet hat, willnoch im ersten Quartal 2017 Esso das kontaktlose Bezahlen mittelsgirocard an seinen Kassen ermöglichen. Als Lebensmitteleinzelhändlermöchte Lidl in diesem Frühjahr das kontaktlose Bezahlen mit dergirocard bundesweit in allen rund 3.200 Filialen einführen.Rainer Bogner, Leiter des Esso Tankstellengeschäfts inDeutschland: "Beim kontaktlosen Bezahlvorgang muss die girocard nichtaus der Hand gegeben werden. Es freut mich, dass wir von Esso unserenKunden diese bequeme Art des Bezahlens ermöglichen können und damitbundesweit führend sind. Daher wollen wir nun auch keine Zeitverlieren und starten den neuen Service bereits Ende des erstenQuartals 2017 in unseren Esso Stationen." Marcel von Haber, in derGeschäftsleitung von Lidl Deutschland zuständig für die Verwaltung:"Wir möchten unseren Kunden einen bequemen und schnellen Einkaufermöglichen. Daher bieten wir ihnen demnächst das kontaktloseBezahlen per girocard als weitere Bezahlmöglichkeit an."Bereits 14 Millionen Kunden von Genossenschaftsbanken undSparkassen sind inzwischen im Besitz einer NFC-fähigen girocard undkönnen damit nun vermehrt bei ihren Einkäufen durch einfaches"Davorhalten" bezahlen. Auch andere Kreditinstitute dürften diesemTrend folgen. Zum Jahresende werden zusätzlich weitere rund 20Millionen Kunden der Banken und Sparkassen die neue girocarderhalten. Für 2017 ist mit weiteren wichtigen Händlern zu rechnen,die das berührungslose Bezahlen an ihren Kassen ermöglichen werden.Infrastrukturdienstleister wie Bezahlterminalhersteller habenebenfalls ihre Geräte um die NFC-Funktionalität erweitert. "Nacherfolgreicher Markteinführung wird die girocard kontaktlos auch dankder guten Zusammenarbeit mit beteiligten Partnern wie dem Handel nunbundesweit in den Alltag des bargeldlosen Bezahlens einziehen, sodass immer mehr Bundesbürger von dieser neuen Bezahlform profitierenkönnen", erklärt Dr. Andreas Martin, Vorstandsmitglied desBundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)als diesjähriger Federführer der Deutschen Kreditwirtschaft.Die Vorteile des kontaktlosen Bezahlens mit der girocard liegenauf der Hand: Kunden von Banken und Sparkassen wie Händlerprofitieren von einem noch schnelleren und einfacheren Bezahlvorgangan der Kasse bei bewährt hohem Sicherheitsniveau. Es genügt, diegirocard vor das Bezahlterminal zu halten; ein Stecken der Karte insGerät ist somit nicht mehr erforderlich. Je nach Terminalart zeigtein optisches oder akustisches Signal an, dass die Transaktionautorisiert wurde. Bei Beträgen bis 25 Euro, die keine PIN-Eingabeerfordern, dauert der Vorgang weniger als eine Sekunde. DieAbrechnung der kontaktlosen Transaktion erfolgt für die Kunden wiegewohnt über ihr eigenes Girokonto. Es kommen die gleichen bewährtenund hohen Sicherheitsmechanismen zum Einsatz wie bei der bisherigenkontaktbehafteten girocard.Pressekontakt:Für die Deutsche KreditwirtschaftBundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V.Pressesprecherin Melanie SchmergalSchellingstraße 410785 BerlinTel. 030 / 2021-1300Fax: 030 / 2021-1905E-Mail: presse@bvr.dewww.die-deutsche-kreditwirtschaft.deOriginal-Content von: Die Deutsche Kreditwirtschaft, übermittelt durch news aktuell