Kontaktloses Bezahlen an der Ladenkasse mit Google Pay und Mastercard jetzt auch für PayPal-Kunden

Frankfurt/Main (ots) -In den nächsten Tagen steht PayPal all seinen 20,5 Millionendeutschen Kunden als Bezahlmethode in Google Pay zur Verfügung. Siemüssen lediglich ihr PayPal-Konto in der Google Pay-App alsZahlungsmethode hinterlegen und können so direkt mit ihremAndroid-Smartphone an allen 8 Millionen kontaktlosen MastercardAkzeptanzstellen weltweit zahlen. Zu den Akzeptanzstellen zählenbeispielsweise Supermärkte, Einzelhandelsgeschäfte, Cafés,Restaurants oder Taxis - sprich überall, wo kontaktloses Bezahlenangeboten wird. Technisch möglich macht das eine digitalisierte DebitMastercard, die automatisch im Hintergrund mit dem PayPal-Kontoverbunden wird und dann als Zahlungsquelle für Einkäufe über GooglePay dient.Einfache Einrichtung und NutzungAndroid-Nutzer müssen lediglich die Google Pay-App auf ihrSmartphone laden und ihr PayPal-Konto mit Google Pay verbinden. BeimHinterlegen des PayPal-Kontos in der Google Pay-App wird eine vonPayPal herausgegebene digitale Debit Mastercard generiert. Diese reindigital in der Google Pay-App vorhandene Karte ist automatisch imHintergrund mit dem PayPal-Konto verbunden und dient dann alsZahlungsquelle für Einkäufe über Google Pay. Für das kontaktloseBezahlen an der Kasse entsperren Kunden ihr Android-Smartphone undhalten dieses an das NFC-Terminal. Die Google Pay-App muss nichtgeöffnet werden, auch eine Internetverbindung wird nicht benötigt.Der Betrag wird direkt über Google Pay mit PayPal bezahlt. DieDetails zu ihren Transaktionen finden PayPal-Kunden in der Übersichtin der Google Pay-App und wie gewohnt in ihrem PayPal-Konto."Unsere Kunden nutzen PayPal bereits in vielen Bereichen, sowohlonline als auch in Apps. Dies erweitern wir nun um das Bezahlen ander Ladenkasse", sagt Michael Luhnen, Managing Director PayPalDeutschland, Österreich und Schweiz. "Gemeinsam mit unseren PartnernGoogle und Mastercard bieten wir unseren 20,5 Millionen deutschenKunden nun die Möglichkeit, mit PayPal auch kontaktlos per Smartphonezu bezahlen.""Die Kunden von heute wollen Dinge schneller als je zuvorerledigen, ob sie nun Lebensmittel bestellen oder ein neues PaarSchuhe kaufen. Mit Google Pay vereinfachen wir das Bezahlen in Apps,auf Webseiten und im stationären Handel. Wir freuen uns daher sehr,dass wir gemeinsam mit PayPal und Mastercard noch mehrAndroid-Nutzern diesen Dienst ermöglichen können", sagt PhilippJustus, Vice President Central Europe, Google."Mit der Zusammenarbeit unterstreichen PayPal und Mastercard ihregemeinsame Vision, Konsumenten eine möglichst große Auswahl vonBezahlmethoden zu bieten. Wir freuen uns, dass sich PayPal mit derdigitalen Debit Mastercard für ein innovatives, internationaleinsetzbares Produkt entschieden hat, um seinen Kunden eine optimaleLösung zu bieten", sagt Peter Bakenecker, Divisional PresidentGermany & Switzerland bei Mastercard. "Mit Partnern wie Google undPayPal treiben wir innovative Bezahltechnologien weiter voran undsind überzeugt, dass sich das mobile Bezahlen schnell verbreitenwird."Gewohnte DatensicherheitAuch beim Bezahlen mit Google Pay verbleiben die im PayPal-Kontohinterlegten Finanzdaten wie üblich bei PayPal. Die Finanzdatenwerden weder auf dem mobilen Gerät noch im System des Verkäufersgespeichert. Beim Bezahlvorgang kommt eineVerschlüsselungstechnologie zum Einsatz. Durch diese werden auf demGerät einmalige Zahlenkombinationen gespeichert, so genannte Token.Der Token ist mit einem dynamischen Sicherheitscode verknüpft, dersich bei jeder Transaktion ändert. Beim Bezahlen über dieNFC-Technologie werden lediglich diese Token und ihr Ablaufdatum inverschlüsselter Form vom Mobiltelefon zum Kassenterminal übertragen.Breite Akzeptanz für kontaktloses BezahlenDaten von Mastercard zufolge ist die Zahl der Händler, diekontaktlose Mastercard-Zahlungen - und damit auch Google Pay - inDeutschland akzeptieren, im letzten Jahr um 73 Prozent gestiegen. Biszum Jahr 2020 sollen alle Bezahlterminals im europäischen Handel dieKontaktlostechnologie unterstützen. In Europa wird inzwischen fastjede zweite Transaktion kontaktlos abgewickelt. In Deutschland hatsich die Anzahl der kontaktlosen Transaktionen mit Mastercard imVergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht. Mittlerweile werden 15Prozent der Zahlungen an deutschen Ladenkassen kontaktlos getätigt -Tendenz steigend.Weitere Informationen zu Google Pay finden Sie unterhttps://pay.google.com/intl/de_de/about/ undhttps://paypal.com/de/webapps/mpp/google-pay.Über GoogleDie Mission von Google ist es, die Informationen der Welt zuorganisieren sowie universell zugänglich und nutzbar zu machen. Mitseinen Diensten und Plattformen wie der Suche, Maps, Gmail, Android,Play, Chrome und YouTube spielt Google eine wichtige Rolle im Alltagvon Milliarden von Menschen und hat sich zu einem der bekanntestenUnternehmen der Welt entwickelt. Google ist eine Tochtergesellschaftvon Alphabet Inc.Über MastercardMastercard (NYSE: MA) ist ein internationalesTechnologieunternehmen im Zahlungsverkehr. Mit dem schnellstenZahlungsabwicklungsnetzwerk der Welt verbindet MastercardKartenbesitzer, Banken, Händler, Regierungen und Unternehmen in über210 Ländern und Gebieten. Die Produkte und Leistungen von Mastercardgestalten die alltäglichen Handelsgeschäfte für alle Beteiligteneinfacher, sicherer und effizienter. Das gilt für Einkaufen undReisen ebenso wie für Unternehmensführung und die Verwaltung vonFinanzen. Folgen Sie uns auf Twitter @MastercardDE, reden Sie mit imBeyond the Transaction Blog und abonnieren Sie die neuestenNachrichten im Engagement Bureau.Über PayPalPayPal (Nasdaq: PYPL) setzt sich für die Demokratisierung vonFinanzdienstleistungen ein. Damit sollen Menschen und Unternehmen dieMöglichkeit bekommen, an der globalen Wirtschaft teilzunehmen underfolgreich zu sein - basierend auf der Idee, dass der Zugang zuFinanzdienstleistungen Chancen schafft. Mit seiner offenen digitalenBezahlplattform ermöglicht es PayPal seinen 244 Millionen aktivenKontoinhabern, sich auf neue und leistungsfähige Art zu verbinden undGeschäfte zu tätigen - egal, ob diese online, auf einem mobilenGerät, in einer App oder persönlich stattfinden. Durch eineKombination aus technologischen Innovationen und strategischenPartnerschaften schafft PayPal bessere Wege, Geld zu verwalten und zubewegen, bietet Auswahl und Flexibilität beim Senden von Zahlungen,beim Bezahlen und bezahlt werden. Die PayPal-Plattform inklusiveBraintree, Venmo und Xoom steht in mehr als 200 Märkten weltweit zurVerfügung. Verbraucher und Händler können Geld in mehr als 100Währungen empfangen, Geld in 56 Währungen auf ihr Konto abheben undin 25 Währungen Guthaben auf ihrem PayPal-Konto halten. 