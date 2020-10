Kontaktlose Technologie: Anyline führt Barcodescanner der nächsten Generation für Einzelhandel und Lieferdienste ein

Wien (ots) - Neue Technologie der in Wien ansässigen Softwarefirma wird Einzelhandels-, Logistik- und Gesundheitsunternehmen helfen, unter COVID-19-Beschränkungen zu arbeitenAnyline (https://anyline.com/), das österreichische Softwareunternehmen, das weltweit Marken wie Metro und PepsiCo zu seinen Kunden zählt, hat eine neue „Best-in-Class“-Barcodescannerlösung auf den Markt gebracht, die Unternehmen eine kontaktlose Datenerfassung für Mitarbeiter und Kunden ermöglicht.Das Unternehmen, das vor kurzem gemeinsam mit dem renommierten Wissenschaftler Prof. Sepp Hochreiter innovative KI-Lösungen unter Verwendung von „Few-Shot-Learning“ entwickelt hat, will nun mit seiner neuen Barcodescantechnologie Unternehmen, die mit den Einschränkungen von COVID-19 zu kämpfen haben, eine Rettungsleine an die Hand geben.„Es war ein Jahr beispielloser Herausforderungen für Unternehmen auf der ganzen Welt, und eine der wichtigsten Herausforderungen für Unternehmen besteht darin, wie ihre Mitarbeiter während der Arbeit soziale Distanzierung praktizieren können“, sagt Anyline-CEO Lukas Kinigadner. „Der Einsatz der mobilen Datenerfassung zum Scannen von Barcodes, Seriennummern und Ausweise mit einem beliebigen mobilen Gerät macht dies möglich.“Die Datenerfassungstechnologie von Anyline hat sich bereits bei Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt bewährt, darunter auch bei der österreichischen Polizei, die die Technologie auf ihren Smartphones nutzt, um Ausweise, Kfz-Kennzeichen und weitere wichtige Informationen während des Dienstes zu scannen.Sogar beschädigte Barcodes können gescannt werdenAngesichts des signifikanten Anstiegs des E-Commerce im letzten Jahr, da die Käufer mehr Lieferungen nach Hause tätigen, wurde der neue Barcodescanner von Anyline so optimiert, dass er auch mit Etiketten funktioniert, die während des Versands und des Transports beschädigt wurden.Die Verbesserung der Last-Mile-Lieferungen ist ebenfalls ein Schwerpunkt des Unternehmens. Eine Kombination aus Strichcode- und Ausweis-Scanning könnte auch die Notwendigkeit der Unterschriftenprüfung bei der Zustellung von Paketen an Wohnadressen ersetzen, so dass Zustellmitarbeiter und Paketempfänger einen sicheren Abstand wahren und gleichzeitig sicherstellen können, dass wichtige Pakete an den richtigen Ort geliefert werden.Über AnylineAnyline nutzt die Technologie der künstlichen Intelligenz und ermöglicht es mobilen Geräten, Schriftzeichen und Barcodes in Echtzeit verarbeiten zu können – auch ohne aktive Internetverbindung. Dieser Ansatz ist wesentlich genauer und zwanzig Mal schneller als manuelles Eintippen.Ausgehend von Standorten in Wien und Boston und mit dem Einsatz neuester Datenerfassungstechnologien, bildet Anyline die Brücke zwischen analoger und digitaler Welt.Pressekontakt:Michael WilkinsonAnyline GmbH+43 670 4046048michael.wilkinson@anyline.comwww.anyline.comOriginal-Content von: Anyline, übermittelt durch news aktuell