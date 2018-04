Hamburg, (ots) -Weltraum an Erde: GEO begleitet als exklusiver redaktionellerPartner den deutschen Astronauten Alexander Gerst auf seiner neuenMission "Horizons" zur Internationalen Raumstation ISS. Von Bord auswird Gerst mit Lars Abromeit, Expeditionsleiter bei GEO, regelmäßigin Kontakt stehen und ihm von den Erlebnissen und Herausforderungender Mission berichten. Schon die Vorbereitung des Astronauten hatAbromeit in Köln, Russland und den USA rund ein Jahr lang verfolgt.Für GEO erstellt Lars Abromeit begleitend zur Mission eineVielzahl an Formaten:- eine Titelgeschichte in der Ausgabe 06/18 über das Training unddie besondere Aufgaben von Alexander Gerst als ISS-Kommandant- ein kontinuierliches Logbuch auf GEO.DE aus der exklusivenKorrespondenz während der Mission, ergänzt um Fotos,Hintergründe und Details zum Leben im All (ab Mai 2018), in demLeser den Alltag des Raumfahrers unmittelbar miterleben können- eine Kolumnen-Reihe in GEO 07/18 bis 12/18, in der Gerst undAbromeit sich unter dem Titel "Horizonte - Warum wir entdecken"über die Faszination und die Hürden der Exploration neuer Weltenaustauschen.Gerst und Abromeit kennen sich sehr gut seit einer gemeinsamenAntarktis-Expedition im Jahr 2005, über die GEO umfangreichberichtete (01/06). "Wir teilen die Begeisterung für die Entdeckungdes Unbekannten - auf der Erde oder im Weltraum. Aus solchenExpeditionen gehen viele Erkenntnisse hervor, die uns alsGesellschaft zugute kommen", sagt Abromeit. Er begleitet für GEOregelmäßig Forscher in die entlegensten Weltgegenden und hat bereitsdie erste Mission von Gerst 2015 in einem Sonderheft (GEOextra"Überirdisch") sowie im GEO-Buch "166 Tage im All" (4. Aufl., Januar2018), aufbereitet.Die "Horizons"-Mission, die am 6. Juni starten und rund ein halbesJahr andauern soll, ist Gersts zweite Reise ins All. Sie steht imZeichen der Weiterentwicklung der Raumfahrt für zukünftigeLangzeitmissionen und wird zahlreiche Experimente unter anderem zubiologischen, medizinischen und astrophysikalischen Fragestellungenbeinhalten. Im zweiten Teil der Mission wird Gerst das Kommando überdie ISS übernehmen: Er ist der erste deutsche und nach ESA-AstronautFrank de Winne (2009) zweite europäische Kommandant der Station."Die 'Horizons'-Mission steht für den Aufbruch ins Unbekannte unddie Faszination, Neues zu entdecken. Dies entspricht genau denLeidenschaften von GEO", sagt Christoph Kucklick, Chefredakteur vonGEO. "Die Mission eng zu begleiten, ist uns daher eine Freude undEhre. Wir danken Alexander Gerst und der ESA für ihr Vertrauen undfreuen uns auf sechs aufregende und erkenntnisreiche Monate mit derRaumstation."Im Rahmen der Pressekonferenz von Alexander Gerst am 17.04.2018 imeuropäischen Astronauten-Zentrum in Köln steht GEO-Redakteur LarsAbromeit für Interviews zur Verfügung.Weitere Informationen zur Pressekonferenz und der Mission erhalteninteressierte Journalistinnen und Journalisten beim Pressekontakt derESA.Pressekontakt:Marina Hoffmann PR/Kommunikation GEO20444 HamburgTelefon +49 (0) 40 / 37 03 - 3879E-Mail hoffmann.marina@guj.deInternet www.geo.deESA - European Space AgencyMarco TrovatelloEAC Communication Officer51147 CologneTelefon +49 (0) 2203 6001-115E-Mail marco.trovatello@esa.intOriginal-Content von: Gruner+Jahr, GEO, übermittelt durch news aktuell