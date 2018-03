Konsumkredit-Index prognostiziert: Private Kreditnutzung bleibt in 2018 auf Vorjahresniveau (FOTO)

Berlin (ots) -Mehr als jeder dritte Verbraucherhaushalt nutzt regelmäßigFinanzierungen, um Konsumgüter wie Autos oder Haushaltsgroßgeräteanzuschaffen. Im Schnitt hat darunter jeder Haushalt zwei laufendeFinanzierungsverträge. Im Jahr 2018 dürften die Nutzungsquoten vonKonsumkrediten stabil bleiben. Zu dieser Prognose kommt der heuteveröffentlichte Konsumkredit-Index des Bankenfachverbandes, fürwelchen die GfK 2.000 Verbraucherhaushalte nach ihren künftigenKonsum- und Finanzierungsabsichten befragt hat.Der aktuelle Index-Wert von 111 Punkten verweist auf eine stabileEntwicklung. Dagegen hatten die Verbraucher Mitte vergangenen Jahresnoch angegeben, künftig signifikant mehr Konsumkredite nutzen zuwollen (Index-Wert: 126 Punkte). "Die Finanzierungsneigung derVerbraucher hat sich nach einem deutlichen Plus im Vorjahr wiederstabilisiert", sagt Jens Loa, Geschäftsführer desBankenfachverbandes.Verbraucher wollen Haushaltsgeräte verstärkt per Kredit bezahlenWährend die private Kreditnutzung in 2018 insgesamt stabil bleibendürfte, zeigen sich bei einzelnen Konsumgütergruppen unterschiedlicheTendenzen. Ein signifikantes Wachstum ist bei Krediten fürHaushaltsgroßgeräte zu erwarten. Waschmaschinen und Kühlschränkewollen Verbraucher künftig eher in Raten zahlen als bisher. Auf diegesamte Entwicklung der Kreditnutzung hat dieser Wachstumstrend aberkaum Einfluss. Kredite für Autos, Möbel und Küchen sowie fürUnterhaltungselektronik dürften in ähnlichem Maße genutzt werden wieim Vorjahr.Anlagen Konsumkredit-Index 2018:Infografik (Bildrechte frei)https://ssl.bfach.de/media/file/20131.jpgStudie der GfKhttps://ssl.bfach.de/media/file/20141.pdfTextfassung der Presseinformationhttps://ssl.bfach.de/media/file/20151.docxDer Bankenfachverband (BFACH) vertritt die Interessen derKreditbanken in Deutschland, der Experten für die Finanzierung vonKonsum- und Investitionsgütern. Mit ihren Krediten an Verbraucher undUnternehmen fördern sie Wirtschaft und Konjunktur. Mehr als jederzweite Ratenkredit stammt von den Kreditbanken.Der Konsumkredit-Index prognostiziert die Kreditaufnahme durchVerbraucher in den kommenden zwölf Monaten. Dazu befragt die GfKhalbjährlich rund 2.000 Haushalte. Ein Indexwert von 75 bis 125beschreibt eine Entwicklung auf Vorjahresniveau, über 125 steigt dieKreditnutzung signifikant an.Pressekontakt:BankenfachverbandStephan MollReferatsleiter Markt und PRTel. 030 2462596-14stephan.moll@bfach.deOriginal-Content von: Bankenfachverband e.V., übermittelt durch news aktuell