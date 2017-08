Konsumkredit-Index: Verbraucher wollen künftig mehr Haushaltsgeräte per Kredit anschaffen (FOTO)

Berlin (ots) -Waschmaschinen, Kühlschränke, Geschirrspüler und andereHaushaltsgeräte bezahlen Verbraucher gerne in monatlichen Raten.Aktuell wird etwa jedes zehnte Gerät finanziert. Künftig könnte sichdieser Anteil verdoppeln. Gemäß dem heute veröffentlichtenKonsumkredit-Index, den die GfK für den Bankenfachverband erstellt,dürften Kredite für Haushaltsgroßgeräte in den kommenden zwölfMonaten signifikant stärker nachgefragt werden als bisher."Finanzierungen ermöglichen Konsumenten gerade bei mittelgroßenAnschaffungen einen Sofortkauf zu überschaubaren Monatsraten", sagtPeter Wacket, Geschäftsführer des Bankenfachverbandes.Konsumkredit-Nutzung nimmt insgesamt leicht zuDer Gesamtindexwert für alle Arten von Konsumkrediten liegt bei126 Punkten und zeigt damit insgesamt eine geringfügige Zunahme derkünftigen Kreditnachfrage an. Bis 125 Punkte gilt ein Indexwert nochals stabil. Während Verbraucher künftig mehr Haushaltsgroßgerätefinanzieren wollen, soll die Kreditnutzung zum Kauf von Autos, Möbelund Küchen sowie Unterhaltungselektronik auf konstantem Niveauverbleiben.Index in neuer GestaltDer aktuelle Konsumkredit-Index liegt in überarbeiteter Gestaltungvor. Er konzentriert sich auf die Kernaussage, ob die Konsumentenkünftig weniger, mehr oder in gleichem Maße wie bisher Kredite zuKonsumzwecken nutzen wollen. Dabei zeigt der Index auch diejeweiligen Trends für die wichtigsten Finanzierungsgüter an.Anlagen Konsumkredit-Index 2017/2018:Infografik (Bildrechte frei)https://ssl.bfach.de/media/file/15661.tifStudie der GfKhttps://ssl.bfach.de/media/file/15671.pdfTextfassung der Presseinformationhttps://ssl.bfach.de/media/file/15681.docxDer Bankenfachverband (BFACH) vertritt die Interessen derKreditbanken in Deutschland, der Experten für die Finanzierung vonKonsum- und Investitionsgütern. Sie haben aktuell mehr als 170 Mrd.Euro an Verbraucher und Unternehmen ausgeliehen.Der Konsumkredit-Index prognostiziert die Kreditaufnahme durchVerbraucher in den kommenden zwölf Monaten. Dazu befragt die GfKhalbjährlich mehr als 1.500 Haushalte. Ein Indexwert von 100beschreibt eine Entwicklung auf Vorjahresniveau, ab 125 steigt dieKreditnutzung signifikant an.Pressekontakt:BankenfachverbandStephan MollReferatsleiter Markt und PRTel. 030 2462596-14stephan.moll@bfach.deOriginal-Content von: Bankenfachverband e.V., übermittelt durch news aktuell