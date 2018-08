Konsumkredit-Index: Verbraucher wollen Fernseher und Smartphones künftig eher in Raten bezahlen (FOTO)

Berlin (ots) -Unterhaltungselektronik wie TV-Geräte, Laptops, Hi-Fi-Anlagen oderMobiltelefone planen Verbraucher in Zukunft häufiger per Kredit zubezahlen als bisher. Zu diesem Ergebnis kommt der heuteveröffentlichte Konsumkredit-Index (KKI) des Bankenfachverbandes, fürden die GfK zweimal jährlich die Konsum- und Finanzierungsabsichtender Verbraucher ermittelt. "Finanzierungsangebote ermöglichen denVerbrauchern Anschaffungen zu überschaubaren Monatsraten und schonendie Liquidität", sagt Jens Loa, Geschäftsführer desBankenfachverbandes.Kreditaufnahme insgesamt stabilMit einem Index-Wert von 118 Punkten zeigt der KKI insgesamt einekonstante Nutzung von Konsumkrediten in den kommenden zwölf Monatenan. Während Verbraucher künftig mehr Kredite für den Kauf vonUnterhaltungselektronik verwenden wollen, planen sie wenigerRatenzahlungen für Haushaltsgroßgeräte. Die Kreditnutzung fürsonstige Konsumgüter wie Autos sowie Möbel und Küchen bleibt stabil.Finanzierungsbereitschaft wächstDie Tendenz der Verbraucher, Konsumgüter per Kredit zu bezahlen,steigt in nahezu allen Produktkategorien merklich an. Kompensiertwird diese wachsende Finanzierungsbereitschaft allerdings teilweisedurch eine zurückhaltendere Anschaffungsplanung der Verbraucher.Jeder dritte Haushalt nutzt regelmäßig Finanzierungen zum Kauf vonKonsumgütern. Mehr als 98 Prozent aller Kredite werden dabeiordnungsgemäß zurückgezahlt.Anlagen Konsumkredit-Index 2018/2019:Infografik (Bildrechte frei)https://ssl.bfach.de/media/file/22941.jpgStudie der GfK https://ssl.bfach.de/media/file/22951.pdfTextfassung der Presseinformationhttps://ssl.bfach.de/media/file/22961.docxDer Bankenfachverband vertritt die Interessen der Kreditbanken inDeutschland, der Experten für die Finanzierung von Konsum- undInvestitionsgütern. Sie haben mehr als 170 Mrd. Euro an Verbraucherund Unternehmen ausgeliehen.Der Konsumkredit-Index prognostiziert die private Kreditaufnahmein den kommenden zwölf Monaten. Dazu befragt die GfK halbjährlichmehr als 1.500 Haushalte. Ein Indexwert von 100 zeigt eineEntwicklung auf Vorjahresniveau, ab 125 steigt die Kreditnutzungsignifikant an.Pressekontakt:BankenfachverbandStephan MollReferatsleiter Markt und PRTel. 030 2462596-14stephan.moll@bfach.deOriginal-Content von: Bankenfachverband e.V., übermittelt durch news aktuell