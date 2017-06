Konsumgüterindustrie zeigt großen Nachholbedarf bei der Digitalisierung von Marketing und Vertrieb (FOTO)

München (ots) -- Neue Roland Berger-Studie: Potenzial der Digitalisierung wird inMarketing und Vertrieb längst noch nicht ausgeschöpft- 83 Prozent der Befragten halten die Strategie ihrer Mitbewerberfür überlegen- Laut 54 Prozent der Umfrageteilnehmer wird ihr Vertrieb diesesJahr seine Ziele nicht erreichen- Fünf wichtige Aspekte für eine erfolgreiche Marketing- undVertriebsstrategie im Zeiten des digitalen WandelsIn Zeiten zunehmender Digitalisierung schafft es die deutscheKonsumgüterindustrie immer noch nicht, das Potenzial der neuenTechnologien auszuschöpfen. So liegen Wunschleistungen undtatsächliche Ergebnisse der Marketing- und Vertriebsabteilungenvieler Unternehmen immer noch stark auseinander. Das sind dieHauptergebnisse der neuen Roland Berger-Studie "Catch the waves inconsumer goods", für die rund 100 Entscheidungsträger in deutschenFirmen befragt wurden.Trotz der Innovationsmöglichkeiten, die sich durch digitaleTechnologien ergeben, sind satte 83 Prozent der befragten Firmen derMeinung, dass ihre eigenen Marketing- und Vertriebsstrategien nichtin der Lage sind, den Mitbewerbern Paroli zu bieten. Für dieKonsumgüterindustrie ein dramatisches Ergebnis: "Die Branche leidetunter massiven Disruptionen durch Digitalisierung und steigendeKonzentration im Handel", erläutert Tobias Göbbel, Partner von RolandBerger. "Umso wichtiger ist es, jetzt die Chance zu nutzen und sowohlMarketing als auch Vertrieb für eine stärkere Kundenorientierung neuzu gestalten. Denn an diesen beiden Funktionen wird sich die Zukunftvieler Unternehmen in den kommenden Jahren entscheiden."Unklare Zuständigkeiten beeinträchtigen die LeistungBesonders großen Handlungsbedarf identifizieren die RolandBerger-Experten vor allem den vier Bereichen Organisation, Strategie,Digitalisierung und Performance. Der erste wichtige Punkt sind dienicht deutlich definierten Zuständigkeiten im Unternehmen: "In derHälfte der Fälle ergeben sich keine klar abgestimmtenVerantwortungsprofile von Marketing und Vertrieb", hält Göbbel fest.Schwach ausgeprägt sind vor allem die Sammlung und die Nutzung vonKundendaten: Nur 16 Prozent der Marketing-Verantwortlichen und gerademal 8 Prozent der Vertriebsmanager wollen für die Entwicklung undMonetarisierung von datenbasierten Geschäftsmodellen zuständig sein."In Zeiten digitaler Geschäftsmodelle ist das ein besorgendesErgebnis", warnt Göbbel. "Wenn Firmen zu wenige Kundendaten gewinnenoder sie nicht gezielt auswerten und Strategien daraus ableiten,haben sie heute keine Chance mehr auf dem Markt."Wenig Vertrauen in die eigene StrategieDa wundert es nicht, dass die Studie auch einen großen Mangel instrategischen Fragen zeigt. So ist nicht einmal jeder zweiteMarketing- und Vertriebsverantwortliche zufrieden mit der eigenenStrategie. Geht es aber um einen Marktvergleich, so nimmt die Lagedramatische Züge an: 83 Prozent der Umfrageteilnehmer halten dieMarketing- und Vertriebsstrategie des Wettbewerbs für überlegen.Damit verbunden ist auch die effiziente Nutzung der entsprechendenBudgets: Ein Viertel der Firmen ist gar nicht in der Lage, dieAuswirkungen ihrer Marketing- und Vertriebsmaßnahmen zuquantifizieren. Und rund 70 Prozent der Befragten sind überzeugt,dass die Mitbewerber ihre Marketing- und Vertriebsbudgets deutlicheffizienter einsetzen.Konsumgüterindustrie braucht TransformationDie neuen Anforderungen an Marketing und Vertrieb in derKonsumgüterindustrie setzen auch eine entsprechende Anpassung derRessourcen und Strukturen voraus. Doch das ist in vielen Fällen nochnicht der Fall. So gibt jeder Dritte an, dass die Vertriebs- undMarketingorganisation seines Unternehmens reformiert werden müssten,um fit für die Zukunft und deutlich kundenorientierter zu werden.Große Herausforderungen ergeben sich auch aus der Kluft zwischendem heutigen Personalstand und den künftig benötigtenMitarbeiterprofilen. Vor allem in der Automatisierung von Marketing-und Vertriebsprozessen sowie im Bereich Big Data fehlt qualifiziertesPersonal. "Nicht einmal jeder zehnte Konsumgüterhersteller hat einenChief Digital Officer oder eine klare Verantwortung für dieEntwicklung digitaler Geschäftsmodelle", fasst Roland Berger-PartnerGöbbel zusammen. "Doch gerade die Digitalisierung bietetKonsumgüterherstellern große Chancen, näher an den Kunden zu kommenund wichtige Informationen für die Entwicklung von Innovationen undStrategien zu gewinnen."Die Studie können Sie herunterladen unter:www.rolandberger.de/pressemitteilungenRoland BergerRoland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweitführenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft undeuropäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern istdas Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralenWirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eineunabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 220Partnern.Navigating ComplexitySeit 50 Jahren berät Roland Berger seine Klienten dabei,Veränderungen erfolgreich zu begegnen. Heute und in der Zukunftwollen wir unsere Klienten dabei unterstützen, durch dievielschichtigen wirtschaftlichen, technologischen, politischen undsozialen Komplexitäten unserer Zeit zu navigieren. Mit ihnengemeinsam entwickeln und verwirklichen wir flexible Strategien, dieessentiell für den langfristigen Erfolg sind.