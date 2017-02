Die Konsumgüterindustrie zeigt Maßnahmen zur Förderung eines gesünderen Lebensstils in einer Broschüre mit neuen Fallstudien

Paris (ots/PRNewswire) -Das The Consumer Goods Forum (CGF) hat heute eine Broschüre mitneuen Fallstudien veröffentlicht, in dem die positiven Maßnahmenseiner Mitglieder hervorgehoben wurden, die eine Präventionskulturschaffen und Konsumenten und Mitarbeiter dabei unterstützen, eingesünderes Leben zu führen. Die neue - hier verfügbare(http://bit.ly/CGFHWStories) - Broschüre beinhaltet eine Reihe vonGeschichten darüber, wie Mitgliedsunternehmen die Zusammensetzung vonProdukten ändern, Gesundheits- und Wohlfühlprogramme implementierensowie mit Gemeinden arbeiten, um Verbraucher darüber zu informieren,wie sie gesünder essen und leben können.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20151201/292056LOGO)Das CGF ist einzigartig, da es die einzige Organisation ist, dieEinzelhändler, Hersteller und Dienstleistungsanbieter vonKonsumgütern weltweit zusammenbringt und diese Publikation zeigtderen Engagement, zusammen für positive Veränderungen zu arbeiten. 15Mitgliedsunternehmen haben zur ersten Edition der Broschürebeigetragen und es wird erwartet, dass es im Verlauf immer mehrwerden. Die Broschüre ist Teil der Health & Wellness Pillar (SäuleGesundheit & Wohlbefinden) (http://www.tcgfhealthandwellness.com). Zuden beitragenden Mitgliedern gehören:- AEON- Campbell Soup Company- Cencosud Chile- Colgate-Palmolive- Danone- Delhaize Belgium- General Mills- IGA- Kao Corporation- Mars- Migros- PepsiCo- Tesco- Unilever- Wallgreens Boots AllianceSharon Bligh, Leiterin für Gesundheit & Wohlbefinden beim TheConsumer Goods Forum, erklärte: "Es ist wichtig, dass wirBranchenführerschaft bei positiven Maßnahmen zeigen. Mit den CGFPillars werden wir auch weiterhin unsere Best Practices teilen, umall jene zu inspirieren, die Unterstützung beim nächsten Schrittbrauchen. Indem wir wirkliche Maßnahmen teilen, werden dieseUnternehmen Teil eines Verbesserungsprozesses, mit dem wir unsereZiele erreichen. Unsere Mitglieder nehmen die Adipositasepidemie undden Anstieg der nicht übertragbaren Krankheiten ernst und es ist derJob des CGFs, eine internationale Plattform bereitzustellen, diesowohl die Implementierung als auch den Wissensaustauschunterstützen."Die Broschüre, die fünfte in einer Reihe von Broschüren mitFallstudien veröffentlicht von CGF(http://www.theconsumergoodsforum.com/resources/publications) zurUnterstützung von Mitgliedern bei der Verbreitung von Best Practices,wird eine Woche vor dem jährlichen Fortschrittsbericht zu Gesundheit& Wohlbefinden veröffentlicht. Der Bericht stellt Daten darüberbereit, wie Mitglieder die Vorsätze und Verpflichtungen zu Gesundheitund Wohlbefinden von CGF erfüllen. Im vorherigen Bericht (http://www.theconsumergoodsforum.com/new-survey-shows-consumers-more-empowered-than-ever-to-make-informed-lifestyle-choices) zeigten die Daten, dassüber 84.000 Produkte im Jahr 2015 neu zusammengesetzt wurden und mehrals 2,3 Millionen Mitarbeiter hatten an den Gesundheits- undWohlfühlprogrammen für Mitarbeiter teilgenommen.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie unsere Plattform für Fallstudien(http://www.theconsumergoodsforum.com/health-and-wellness-resources/case-studies%20) oder http://www.tcgfhealthandwellness.com.Informationen über das The Consumer Goods ForumDas Consumer Goods Forum (http://www.theconsumergoodsforum.com)("CGF") ist ein internationales, paritätisch aufgebautesBranchennetzwerk, dessen Mitglieder die weltweite Annahme vonPraktiken und Normen fördern will, die der Konsumgüterindustrieweltweit dienlich sind. Es bringt die CEOs und das leitendeManagement von ungefähr 400 Einzelhändlern, Herstellern,Dienstleistungsanbietern und anderen Stakeholdern in 70 Ländernzusammen und es spiegelt die Vielfalt der Industrie hinsichtlichGeografie, Größe, Produktkategorie und -format wieder. DieMitgliedsunternehmen verfügen zusammen über Umsätze in Höhe von 3,5Billionen EUR und nahezu 10 Millionen direkt angestellte Mitarbeiter,wobei weitere 90 Millionen zugehörige Stellen entlang der Lieferkettehinzukommen. Verwaltet wird es vom Vorstand, zu dem mehr als 50 CEOsvon Herstellern und Einzelhändlern gehören.Pressekontakt:Lee GreenKommunikationdas CGFl.green@theconsumergoodsforum.com (+33)1-82-00-95-70Original-Content von: The Consumer Goods Forum, übermittelt durch news aktuell