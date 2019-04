Konsumgüterbranche: Forderungsrisiken in großen Exportmärkten Deutschlands steigen erheblich

Köln (ots) - Atradius rechnet damit, dass die Forderungsrisikenbei Geschäften mit Konsumgüterhändlern in Europa in diesem Jahrerheblich steigen. Dabei werden auch deutsche Firmen von derschwindenden Liquidität zahlreicher ausländischer Abnehmer betroffensein und mehr Zahlungsverzögerungen beziehungsweise -ausfälleerleiden. So sehen die Risikoanalysten des internationalenKreditversicherers in den großen Absatzmärkten der hiesigenExportwirtschaft eine erhöhte Wahrscheinlichkeit vonForderungsausfällen, unter anderem bei Lieferungen anKonsumgüterhändler in Großbritannien, Italien, Belgien undFrankreich. Das geht aus der aktuellen Atradius-Analyse "MarktMonitor Consumer Durables" hervor. Auch in Deutschland erwartet derKreditversicherer mehr Insolvenzfälle bei den Handelsfirmen in denkommenden Monaten."Die Zeiten, in denen Handelsunternehmen bloß neue Standorteeröffnen und Verkaufsflächen erweitern mussten, um erfolgreich zuwachsen, sind Vergangenheit", sagt Andreas Tesch, Chief MarketOfficer von Atradius. "Fortschrittliche Online-Anbieter gewinnenzunehmend Marktanteile. Händler, die bei dieser Entwicklung nichtkonsequent mitziehen, können morgen schon vom Markt verschwundensein. Zudem ist es für Konsumenten dank des Internets so einfach wienie zuvor, Preise sowie Warenqualität zu vergleichen undgegebenenfalls andere Angebote anzunehmen. Das alles stellt vieleFirmen vor immer größere Herausforderungen. Die gestiegenenForderungsrisiken spiegeln diese Entwicklung letztlich wider."Deutschland: Zahl der insolventen Handelsunternehmen wird 2019zunehmenVergleichsweise gut lief das Geschäft der deutschenKonsumgüterhändler im vergangenen Jahr. Gemäß des StatistischenBundesamtes stieg der Umsatz im deutschen Non Food-Handel 2018 um 1,2% gegenüber dem Vorjahr - und somit bereits das neunte Jahr in Folge.Die Unternehmen profitierten dabei von der insgesamt robustenWirtschaftsleistung und der höheren Kaufkraft dank einer niedrigenArbeitslosigkeit. Einzige Ausnahme war hier die Bekleidungsbranche,wo die Zahlungsrisiken zuletzt erheblich gestiegen sind, unteranderem aufgrund des verhältnismäßig milden Winters und ausbleibenderUmsätze mit Winterkleidung.2019 dürften im deutschen Handel die Herausforderungen aberebenfalls größer werden. Auch hier kämpfen viele Unternehmen mitsinkenden Margen aufgrund des zunehmenden Online-Handels. Atradiusgeht davon aus, dass 2019 die Zahl der insolventen Handelsunternehmenum 2 % oder mehr anwächst.Großbritannien: Firmenpleiten haben sich 2018 verdoppeltIn Großbritannien hat die anhaltende Unsicherheit über den Brexitdie Verbraucherstimmung eingetrübt, was der Einzelhandel unmittelbarzu spüren bekommt. Während die Umsatzentwicklung bei Haushaltsgerätennoch verhältnismäßig stabil ist, wird der Möbelhandel derzeit auchvon höheren Materialpreisen aufgrund des schwachen Pfunds starkbeeinträchtigt. Viele britische Möbelhersteller sind auf Importeangewiesen und müssen die Mehrkosten an den Handel weiterreichen. Imbritischen Unterhaltungselektroniksegment sind die Marktbedingungenaufgrund fehlender Innovationen ebenfalls schwieriger geworden. DieMargen sind 2018 erheblich zurückgegangen und dürften auch in diesemJahr weiter schwinden - insbesondere im stationären Geschäft. DieZahl der Insolvenzen britischer Handelsfirmen dürfte 2019 gemäßAtradius-Prognose um mehr als 5 % zunehmen, nachdem sie bereits 2018auf 2.600 gemeldete Firmenpleiten gegenüber 1.400 im Jahr 2017angestiegen ist und sich somit fast verdoppelt hat.Italien: Zahlungsdauer liegt bei 80 bis 90 TagenAuch der italienische Handelssektor kämpft mit einer gravierendenNachfrageschwäche, hervorgerufen durch eine abkühlende Konsumlaune.Verschärfen könnte sich die Situation, wenn die derzeitige Regierungihre Ankündigung umsetzt und die Zahl der Sonntage, an denenGeschäfte in Italien geöffnet haben dürfen, drastisch reduziert. Vordiesem Hintergrund geht Atradius davon aus, dass die Umsätze desstationären Handels in Italien in diesem Jahr gegenüber 2018stagnieren. Die durchschnittliche Zahlungsdauer unter italienischenHandelsunternehmen bleibt hoch, 2018 lag sie bei 80 bis 90 Tagen.Besonders gefährdet für Forderungsausfälle sind in den kommendenMonaten Anbieter von Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik."Für alle Konsumgüterhändler muss es heute darum gehen, dasOnline-Geschäft auf- beziehungsweise auszubauen, die digitaleKommunikation mit potenziellen Konsumenten zu verbessern sowiezusätzliche Dienstleistungen anzubieten", sagt Andreas Tesch, ChiefMarket Officer von Atradius. "Das erfordert viel Engagement,Veränderungsbereitschaft und große Investitionen - ein Kraftakt inZeiten schwindender Margen. Die entscheidende Frage für die Branchelautet deshalb, wie viele der bereits angeschlagenen Einzelhändlerdie notwendigen Mittel zur Transformation ihres Geschäftsmodellsaufbringen können."Belgien: Zahlungsverzögerungen und Insolvenzen nehmen zuFür Dienstleister und Lieferanten belgischer Konsumgüterhändlerprognostizieren die Atradius-Risikoanalysten ebenfalls deutlichzunehmende Forderungsrisiken. Auch hier können bei Weitem nicht mehralle Händler im zunehmend wettbewerbsintensiven Marktumfeldmithalten. Die Preise stehen erheblich unter Druck, insbesondere beiUnternehmen, die hauptsächlich Elektronikwaren verkaufen. DerenGeschäft wird derzeit besonders stark durch das Auftreten von großenOnline-Anbietern beeinträchtigt. Daneben dürfte sich auch dieLiquiditätssituation in der belgischen Möbelbranche infolgeschrumpfender Margen weiter zuspitzen.Die durchschnittliche Zahlungsdauer der belgischen Einzelhändlerliegt bei 30 bis 60 Tagen. Atradius geht davon aus, dass die vonKonsumgüterhändlern verursachten Zahlungsverzögerungen in diesem Jahrweiter zunehmen, ebenso die Insolvenzfälle in der Branche.Frankreich: Vor allem für Möbelhändler wird die Situationherausfordernder2018 war ein schwieriges Jahr für Frankreichs Konsumgüterbranche.Zu den sich verändernden Marktgegebenheiten kam eine gedämpfteKonsumlaune hinzu. Darüber hinaus belasteten die Ausschreitungen imZuge der so genannten Gelbwestenbewegung das für viele Unternehmenwichtige Jahresschlussgeschäft noch zusätzlich. Daher sind 2018 dieMargen der französischen Konsumgüterhersteller insgesamt erneutgesunken.2019 wird mit einer weiterhin verhaltenen Inlandsnachfrage inFrankreich gerechnet. Atradius geht vor diesem Hintergrund von weiterzunehmenden Nichtzahlungs- und Insolvenzmeldungen im Einzelhandelaus. Besonders kritisch sehen die Risikoanalysten die Situation vonkleineren französischen Möbelhändlern infolge eines schwachenWohnungsbaumarktes. Auch bei Geschäften mit Anbietern vonHaushaltsprodukten und Elektronikwaren dürfte das Forderungsrisikosteigen. Einziger Lichtblick sind spezialisierte Anbieter vonKüchenaccessoires, deren Umsätze sich zuletzt gut entwickelt habenund auch künftig steigen dürften.Atradius "Markt Monitor Consumer Durables"Der neue Atradius "Markt Monitor Consumer Durables" beleuchtet denKonsumgüterhandel in elf Ländern: Belgien, China, Deutschland,Frankreich, Großbritannien, Indonesien, Italien, den Niederlanden,Spanien, den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Darüberhinaus sind Infografiken und Tabellen mit relevanten Informationenfür das Forderungsmanagement mit aufgeführt. Die Studie kannkostenlos auf www.atradius.de im Menüpunkt Publikationenheruntergeladen werden.Über AtradiusAtradius ist ein globaler Anbieter von Kreditversicherungen,Bürgschaften, Inkassodienstleistungen und Wirtschaftsinformationenmit einer strategischen Präsenz in mehr als 50 Ländern. Die vonAtradius angebotenen Produkte schützen Unternehmen weltweit vor denAusfallrisiken beim Verkauf von Waren und Dienstleistungen aufKredit. Atradius ist Mitglied der Grupo Catalana Occidente (GCO.MC),einer der größten Versicherer in Spanien und einer der größtenKreditversicherer der Welt. Weitere Informationen finden Sie onlineunter www.atradius.de