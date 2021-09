Konsumgüteraktien: NFT-Exposure rutscht ab, während Kryptos getroffen werden!

Konsumgüteraktien, darunter Plby Group Inc (NASDAQ:PLBY), DraftKings Inc (NASDAQ:DKNG) und Funko Inc (NASDAQ:FNKO), leiden unter dem Absturz der Kryptowährungen aufgrund ihres NFT-Engagements.

Bitcoin fiel unter 44.000 $, nachdem es in nur wenigen Stunden um mehr als 8 % gefallen war, Ethereum fiel um mehr als 10 %, während Dogecoin um 13 % fiel.

DraftKings Marketplace, das in Partnerschaft mit Tom Brady's Autograph gegründet wurde, ist eine Plattform für



