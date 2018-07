Konsumentenwünsche erkennen, perfekte Lösungen bieten: Bosch präsentiert Produkte für qualitätsbewusste Haushalte von heute und morgen (FOTO)

München (ots) -Eine tiefschwarze Einbaugeräte-Linie, die Purismus völlig neudefiniert. Ein Waschtrockner, der die Wäsche praktisch von alleinerledigt. Ein kabelloser Staubsauger, dem quasi niemals der Saftausgeht. Und vernetzbare Hausgeräte, die den Alltag dank neuerServices noch komfortabler machen. - Das sind nur einige derNeuheiten, auf die Bosch am 12. Juli im Rahmen seiner Pressekonferenzauf dem IFA Innovations Media Briefing in Berlin einen Ausblickgegeben hat. Bei allen Neu- und Weiterentwicklungen hat sich dasUnternehmen konsequent von den Wünschen qualitätsbewussterKonsumenten leiten lassen - und perfekte Lösungen gefunden. "DieseOrientierung am Menschen ist seit jeher Kern der Bosch-Kultur",erläutert Bosch Hausgeräte Geschäftsführer Harald Friedrich. "Wirhören unseren Kunden zu, verstehen ihre Bedürfnisse - und entwickelnvorausschauend passgenaue Geräte, die die Zukunft schonvorwegnehmen." Das belegen die vorgestellten Neuheiten.accent line carbon black und Vario Style erfüllen alleDesign-WünscheKüche und Wohnraum verschmelzen. Damit wächst der Wunsch nachgestalterischer Reduktion. Viele Konsumenten bevorzugen bei ihrenHausgeräten eine schlichte Formgebung, die den Blick auf dasWesentliche lenkt und Wertigkeit vermittelt. Bosch erfüllt diesenAnspruch mit der neuen Einbaugeräte-Linie accent line carbon black.Sie bietet mit ihrer schwarzen Glasfront sowie schwarzenBedienelementen und Griffen eine einheitliche, vollendet puristischeOptik. accent line carbon black umfasst ein komplettesProdukt-Portfolio, von Backöfen über Sous-vide-Schublade bis hin zumKaffeevollautomaten. Einfach perfekt: der Design-Match aller Geräte.- Der Wunsch vieler Konsumenten nach einem starken und individuellenDesign-Statement stand Pate bei Bosch Vario Style, der erstenKühl-Gefrier-Kombination, die ihre Farbe ändern kann. Für denVerwandlungskünstler mit austauschbaren Türfronten bietet Bosch nunfünf neue ausdrucksstarke Farbtöne - und damit jetzt insgesamt 24Möglichkeiten, den eigenen Stil ganz einfach auszuleben.Perfekte Wäschepflege - mit dem neuen i-DOS WaschtrocknerJeder Konsument träumt von einem Gerät, das die Wäschepflege nichtnur perfekt, sondern auch praktisch von allein erledigt. Diesen Traumerfüllt der WDU28640, der erste Bosch Waschtrockner mit i-DOSDosierautomatik. Eine Weltpremiere! Das platzsparende Gerät sorgt füroptimal gereinigte und getrocknete Wäsche, die man sofort wiederanziehen kann, und das in einem einzigen Arbeitsgang, ohne Umfüllenund sogar ohne manuelle Waschmittelzu-gabe. Dank Home Connect kannder Waschtrockner zudem vernetzt werden. Damit steht Kunden auch dieEasyStart-Funktion der Home Connect App zur Verfügung, die auf Basisweniger Informationen wie Farbe, Textilart und Verschmutzungsgradpassende Programmvorschläge liefert.Neue Home Connect PartnerschaftenSicherheit und Komfort - zwei Punkte, die bei Konsumenten ganzoben auf der Wunschliste stehen. Und die Bosch mit seinenvernetzbaren Hausgeräten erfüllt. Über die Home Connect App könnenKonsumenten ihre Geräte von unterwegs per Tablet oder Smartphonesteuern und ihren Status überprüfen. Darüber hinaus stellt die Appsicher, dass Konsumenten immer die Hilfe bekommen, die sie brauchen -und sogar einen direkten Draht zum Bosch Kundenservice. WeitererPluspunkt: Als offene Plattform geht Home Connect laufend neuePartnerschaften ein, über die Bosch-Kunden von weiteren zahlreichenServices profitieren können. Neu sind zum Beispiel dieVorratskontrolle und automatische Nachbestellung von Geschirrspültabsvia Otto Replenishment sowie die Nutzung digitaler Rezeptwelten desTiefkühl- und Lebensmittel Heimservice eismann. Mit dem wachsendenPortfolio bleiben Bosch-Kunden ganz einfach am Puls der Zeit.Immer einsatzbereit: kabelloser Staubsauger UnlimitedEin kabelloser Handstaubsauger, der immer geladen ist - auch dasist ein Konsumentenwunsch, den Bosch erfüllt hat. Dank wechselbarerAkkus, die Teil des 18-Volt Power for ALL Systems von Bosch Home &Garden sind, und einem Schnellladegerät ist der Unlimited quasijederzeit einsatzbereit. So flexibel war Staubsaugen noch nie!Noch mehr Innovationen quer durch alle Gerätekategorien erwartendie Besucher zur IFA vom 31. August bis 5. September 2018 in Berlin.*erhältlich bei zertifizierten accent line HändlernPressekontakt:Journalistenkontakt:Astrid Zászló+49 (0)89 4590 2906presse.bosch@bshg.comOriginal-Content von: Robert Bosch Hausgeräte GmbH, übermittelt durch news aktuell