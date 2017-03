Konsumentenkredit ohne Papierkram / CreditPlus und Check24 bringen vollständig digitalen Kreditantrag an den Start / Neues Verfahren erspart Verbrauchern Zeit und Wege

Stuttgart (ots) - Die CreditPlus Bank baut ihren digitalen Weg zumKonsumentenkredit weiter aus und bietet über das VergleichsportalCheck24 als erste unter den Mitbewerbern einen vollständigpapierlosen Abschluss. Vom Kreditrechner bis zum Vertrag mitdigitaler Unterschrift dauert es nur wenige Minuten."Der Kredit ganz ohne Papierkram, den wir mit unserem PartnerCheck24 nun dem breiten Publikum anbieten, ist bislang noch eineechte Produktinnovation", sagt Jan W. Wagner, Vorstandsvorsitzenderder CreditPlus Bank. Auf dem Weg zur vollständig digitalen Abwicklungwurden eine Reihe von Hindernissen überwunden: Auf der digitalenAntragsstrecke muss sich der Kunde nicht mehr per Postident-Verfahrenausweisen, sondern kann das mit dem Personalausweis in der Hand perVideochat erledigen (Videoident-Verfahren). Gehaltsabrechnungen zurPrüfung der Bonität müssen nicht mehr kopiert und per Briefverschickt werden, sondern können per Upload als Dateien anCreditPlus übermittelt werden. Der Kreditantrag muss nicht mehrausgedruckt und unterschrieben zum Briefkasten gebracht werden,sondern wird mit einer qualifizierten elektronischen Signaturrechtsgültig unterzeichnet.Bislang bot CreditPlus den papierlosen und komplettautomatisierten Weg zum Kredit lediglich über die hauseigene AppCreditPlus4Now an - allerdings nur bis zu einer Höhe von maximal5.000 Euro. "Unsere App, die seit Sommer 2016 verfügbar ist, war füruns ein erfolgreicher Technologie-Test", sagt Wagner. "Über Check24ermöglichen wir den digitalen Sofortabschluss jetzt für Kreditsummenvon 2.500 bis 50.000 Euro und für Laufzeiten von 12 - 84 Monate. Auchfür die Erfüllung der größeren Träume braucht der Kunde bei uns nichtmehr vom Sofa aufzustehen."Die CreditPlus Bank verspricht sich durch den vollständigdigitalen Kredit einen signifikanten Anstieg bei den Abschlüssen."Das Verfahren verkürzt und vereinfacht sich erheblich. Vor allem derGang zur Post war regelmäßig ein potenzieller Moment für denAbbruch", sagt Wagner. Für die Kunden hat vor allem das Warten einEnde, denn der Postweg entfällt komplett. Zum Vergleich: Beimüblichen Vorgehen und bei normalen Brieflaufzeiten dauert es imbesten Fall zwei bis drei Tage, bis die Unterlagen bei der Bankvorliegen.Die CreditPlus Bank und Check24 führen mit dem neuen Produkt ihreerfolgreiche Zusammenarbeit fort, mit der sich die Partnertechnologisch an die Spitze setzen. Bereits 2014 testete CreditPlusals erste Bank gemeinsam mit Check24 das Videoident-Verfahrenzunächst als Pilotprojekt und realisierte dann zügig die Umsetzung.Informationen zur Kredit-App CreditPlus4Now unterhttps://www.creditplus.de/creditplus4now/.CreditPlus auf einen Blick:Die CreditPlus Bank AG ist eine hochspezialisierteKonsumentenkreditbank mit den Geschäftsfeldern Absatzfinanzierung,Privatkredite und Händlerfinanzierung. Das Kreditinstitut mitHauptsitz in Stuttgart hat bundesweit 17 Filialen und 611Mitarbeiter. CreditPlus gehört über die französischeKonsumfinanzierungsgruppe CA Consumer Finance zum Crédit AgricoleKonzern. CreditPlus erzielte zum 31.12.2015 eine Bilanzsumme von rund2.908 Mio. Euro und gehört zu den führenden im Bankenfachverbandorganisierten Privatkundenbanken. Die Bank verfügt über einvernetztes Multi-Kanal-System, das die Vertriebskanäle Filialen,Internet, Absatzfinanzierung und PartnerBanking optimal miteinanderverbindet. Dies schafft Synergien und bietet den Kunden alleerdenklichen Zugangswege zum gewünschten Kredit. Kooperationspartnerim Handel sind beispielsweise Suzuki, Piaggio, Apple, Miele oderViessmann.CreditPlus in Social Media: Corporate Blog (www.creditplusblog.de)Facebook (www.facebook.de/creditplus) Twitter(www.twitter.com/creditplusbank)Pressekontakt:CreditPlus Bank AGSandra HilpertTel: (0711) 66 06 - 640Fax: (0711) 66 06 - 887E-Mail: sandra.hilpert@creditplus.dewww.creditplus.deOriginal-Content von: CreditPlus Bank AG, übermittelt durch news aktuell