Konsumbarometer 2019 - Europäer schätzen regionale Lebensmittel (FOTO)

--------------------------------------------------------------VIDEOhttp://ots.de/ES8Ttl--------------------------------------------------------------München (ots) -- Für die große Mehrheit der europäischen Verbraucher stehen vorallem Lebensmittel für Regionalität- Preis und Qualität sind beim Einkauf noch immer wichtiger alsdie HerkunftRegionale Produkte rücken immer stärker ins Bewusstsein dereuropäischen Verbraucher. Nähe schafft Vertrauen. Das gilt nach demaktuellen Konsumbarometer von Consors Finanz bei 93 Prozent derBefragten für Produkte aus der Region und bei 94 Prozent fürErzeugnisse aus dem eigenen Land (Deutschland: 94 und 95 Prozent).Inzwischen sagt darüber hinaus bereits die Hälfte der Konsumenten,dass sie Produkte aus dem eigenen Land auch bevorzugt. In Deutschlandsind es 40 Prozent. Dabei stehen mit 87 Prozent (Deutschland 89Prozent) vor allem Lebensmittel im Fokus.Lebensmittel dominieren im regionalen SegmentEin Grund dafür dürfte sein, dass Verbraucher mit Produkten ausder Region in erster Linie Lebensmittel verbinden und das Angebotauch vorfinden. Die wahrgenommene Verfügbarkeit ist mit 93 Prozentauf sehr hohem Niveau. Zum Vergleich: Bei Bekleidung sind es nur 54Prozent, in Deutschland sogar lediglich 41 Prozent der Verbraucher.Noch entscheidet der PreisDennoch ist die Herkunft der Lebensmittel nur bei einem Viertelder Europäer und einem Fünftel der Deutschen ein wichtiges Kriteriumbei der Kaufentscheidung. Insgesamt zeigen sich die Verbraucher auchin diesem Konsumbereich nach wie vor eher pragmatisch. Dieentscheidenden Faktoren sind noch immer der Preis (53 Prozent) unddie Qualität (51 Prozent). In Deutschland kommt die Qualität und derGeschmack mit jeweils 51 Prozent knapp vor dem Preis (50 Prozent).Immerhin wären aber 59 Prozent der Deutschen bereit, für einregionales Produkt mehr zu bezahlen.Die vollständige Studie kann abgerufen werden unterhttps://studien.consorsfinanz.de/Über die StudieDas Konsumbarometer - Europa wird jährlich von Consors Finanzherausgegeben. Die Verbraucherstudie wurde vom 27. November bis zum10. Dezember 2018 in Zusammenarbeit mit dem MarktforschungsinstitutHarris Interactive in den Ländern Belgien, Bulgarien, Dänemark,Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Norwegen,Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Spanien,Tschechische Republik und Ungarn durchgeführt. Als repräsentativestichprobenartige Erhebung wurden 13.800 Konsumenten im Alter von 18bis 75 Jahren befragt. Die Befragungen erfolgten auf dem CAWI-System.Über Consors FinanzConsors Finanz ist eine Marke der internationalen BNP ParibasGruppe. Als einer der führenden Consumer-Finance-Anbieter inDeutschland bietet Consors Finanz Lösungen, die dieAbsatzfinanzierung für Händler sowie den Bezahlvorgang für Kunden amPoint of Sale und im E-Commerce einfacher machen - jederzeit undüberall. Das Unternehmen gestaltet die Zukunft des digitalenBezahlens und Finanzierens aktiv mit und ermöglicht Kunden, ihreLiquidität komplett online zu managen.Das Produktportfolio umfasst Ratenkredite zur Finanzierung vonKonsumwünschen bis hin zur nachhaltigen Kreditumschuldung,Kartenprodukte mit Verfügungsrahmen sowie in Zusammenarbeit mitKooperationspartnern ergänzende Versicherungs- und Zusatzprodukte.Kunden profitieren von diesem Angebot direkt bei Consors Finanz undüber angeschlossene Partner wie Handelsunternehmen, Makler, Bankenoder Versicherungen.www.consorsfinanz.de