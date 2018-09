Konsumbarometer 2018 / Online und stationär - Millennials wollen das Beste aus beiden Welten (FOTO)

--------------------------------------------------------------VIDEOhttp://ots.de/INXqC5--------------------------------------------------------------München (ots) -- Stationäre Händler können ihre junge Kundschaft mit einerdigitalen Gesamtstrategie an sich binden.- Mobile Payment, Virtual Reality, künstliche Intelligenz - derstationäre Handel muss sich mitentwickeln.Dass Millennials in die digitale Welt hineingeboren sind, zeigtsich auch beim Shoppen. Wie selbstverständlich verbinden sie ihrEinkaufserlebnis in der realen Welt mit digitalbasierten Services.Nach den Ergebnissen des Konsumbarometer 2018 von Consors Finanzvergleicht bereits über die Hälfte der jungen Generation (56 Prozent)im Geschäft die Preise, und 54 Prozent recherchieren vor Ort, wo esdie Ware sonst noch geben könnte. 44 Prozent fotografieren Produkteim Laden und schicken das Bild zur Meinungsabfrage mal eben anFreunde oder Familie. 70 Prozent der jungen Generation in Europanutzen das Internet, um vorab in der Nähe liegende Geschäfte zusuchen, die die gewünschten Produkte anbieten."Händler müssen sich auf diese Gewohnheiten einstellen", sagt Dr.Anja Wenk, Bereichsleiterin Retail Financial Solutions von ConsorsFinanz. "Wer es versteht, sein stationäres Angebot geschickt mitnützlichen digitalbasierten Services zu koppeln, wird diekonsumwillige junge Generation an sich binden können." So wünschensich bereits heute laut Konsumbarometer etwa 67 Prozent derBefragten, dass sie im Geschäft in Echtzeit Informationen überaktuelle Sonderangebote erhalten, 66 Prozent würden sich überpersonalisierte Angebote während des Einkaufsbummels freuen.Der Einsatz sozialer Medien gewinnt an BedeutungYouTube, Twitter, Instagram und Co. - auch die sozialen Medienhaben im Kaufentscheidungsprozess der jungen Generation zentraleBedeutung. 49 Prozent schauen sich Videos an, die Geschäfte in densozialen Netzwerken posten, 36 Prozent haben einem Shop via SocialNetwork schon einmal Fragen zu Produkten gestellt und 28 Prozentbereits ein Produkt oder eine Dienstleistung direkt über Facebookoder Instagram gekauft. "Eine ganz wesentliche Rolle spielt vor allemdas Empfehlungsmarketing", sagt Dr. Anja Wenk. So vertrauen 51Prozent der Millennials beim Kauf von Produkten den Empfehlungenanderer Verbraucher, die sie im Internet finden. "Händler, die in densozialen Netzwerken nicht auftauchen, existieren für vieleMillennials im Grunde nicht", bringt es Wenk auf den Punkt.Digitale neue EinkaufsweltUnd die Entwicklung ist noch längst nicht abgeschlossen."DieMillennials stellen hohe Erwartungen an den stationären Handel",betont Wenk. Sie glauben mehrheitlich (59 Prozent), dass sich derstationäre Handel in den nächsten zehn Jahren stark verändern wird.Das betrifft zunächst die Art zu bezahlen (72 Prozent). MobilePayment setzt sich immer mehr durch. Bereits heute zahlen 32 Prozentder Millennials regelmäßig mit dem Smartphone. Aber auch VirtualReality und künstliche Intelligenz kündigen sich im stationärenHandel bereits an. 64 Prozent der jungen Generation können sichvorstellen, ihre Einkäufe künftig direkt im Laden in einer virtuellenRealität zu erleben, und 52 Prozent rechnen damit, dass sie bald vonRobotern an der Ladentür begrüßt werden.Die vollständige Studie kann abgerufen werden unterhttps://studien.consorsfinanz.deStudien-Newsletter: Erfahren, was Verbraucher erwartenDie Consors Finanz erstellt regelmäßig Studien und Umfragen zumThema Konsum in Europa. Der Studien-Newsletter informiert über dieErgebnisse, fasst wichtige Fakten zusammen und zeigt Trends auf.Anmeldung unter studien.consorsfinanz.deÜber die StudieDas Konsumbarometer - Europa wird jährlich von Consors Finanzherausgegeben. Die Verbraucherstudie wurde vom 2. Oktober bis zum 2.November 2017 in Zusammenarbeit mit dem MarktforschungsinstitutKantar TNS in den Ländern Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland,Frankreich, Großbritannien, Italien, Norwegen, Österreich, Polen,Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Spanien, TschechischeRepublik und Ungarn durchgeführt. Als repräsentativestichprobenartige Erhebung wurden 13.800 Konsumenten im Alter von 18bis 75 Jahren sowie innerhalb einer zusätzlichen Befragung 3.400Konsumenten im Alter von 18 bis 35 Jahren (Millennials) befragt. DieBefragungen erfolgten auf dem CAWI-System.Über die Consors FinanzConsors Finanz ist eine Marke der internationalen BNP ParibasGruppe. Sie gehört zu den führenden Consumer-Finance-Anbietern inDeutschland. Im Unternehmensfokus steht die Vergabe vonKonsumentenkrediten, insbesondere die Absatzfinanzierung im Einzel-und Online-Handel sowie in Auto-, Caravan- und Motorradhäusern.Das Produktportfolio umfasst Ratenkredite, Kartenprodukte mitVerfügungsrahmen und endfällige Kredite sowie in Zusammenarbeit mitKooperationspartnern ergänzende Versicherungs- und Zusatzprodukte.Vertriebspartner sind Handelsunternehmen jeder Größe, Banken undVersicherungen. Als Mitglied des Bankenfachverbandes hat sich ConsorsFinanz dazu verpflichtet, den strengen Verhaltensregeln derverantwortungsvollen Kreditvergabe von Verbraucherkrediten zu folgen.www.consorsfinanz.deÜber BNP Paribas in DeutschlandBNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationalerReichweite. Sie ist mit mehr als 192.000 Mitarbeitern in 74 Ländernvertreten, davon über 146.000 in Europa. In Deutschland ist die BNPParibas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 13 Gesellschaftenerfolgreich am Markt positioniert. Privatkunden, Unternehmen undinstitutionelle Kunden werden von rund 5.000 Mitarbeitern bundesweitin allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut. Das breitaufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot von BNP Paribasentspricht nahezu dem einer Universalbank. www.bnpparibas.dePressekontakt:Consors FinanzDr. Stefan MettePressesprecherTel.: +49 (0) 89 55 11 3140E-Mail: presse@consorsfinanz.deOriginal-Content von: Consors Finanz, übermittelt durch news aktuell