'Konstruktive Brexit-Gespräche' - Doch auch starke Kritik

LONDON/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Großbritannien hat möglicherweise in den Brexit-Verhandlungen Zugeständnisse gemacht, die vor wenigen Wochen noch undenkbar schienen.



Britischen Zeitungsberichten zufolge könnte demnach die Zollgrenze zwischen der Europäischen Union und Großbritannien künftig in der Irischen See verlaufen.

Ein solcher Vorschlag war schon einmal in London auf heftigen Widerstand gestoßen. Auch dieses Mal löste die Idee teils starke Kritik aus. So bezeichnete der frühere Nordirland-Minister Owen Paterson eine solche Lösung in der "Sun" als "absurd".

Im Rennen gegen die Zeit wurden die Verhandlungen am Mittwochvormittag fortgesetzt. Bei den Gesprächen in der Nacht zuvor seien Fortschritte erzielt worden, sagte ein britischer Regierungsvertreter. Er nannte die Verhandlungen konstruktiv.

Unter großem Zeitdruck suchen London und Brüssel einen Kompromiss, damit Großbritannien in zwei Wochen mit einem Abkommen aus der Europäischen Union austreten kann. Bis Mittwochnachmittag soll ein Vertragsentwurf stehen. Er soll dann beim Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag gebilligt werden.

Für Mittwochnachmittag ist in London eine Kabinettssitzung angesetzt. Am Samstag könnte es dann zum großen Showdown im Parlament kommen, bei dem Johnson seinen Brexit-Deal vorlegt. Er hat dort allerdings keine Mehrheit und ist auf jede Stimme abgewiesen. Am Dienstagabend verhandelte Johnson eineinhalb Stunden lang mit der Chefin der nordirischen Protestantenpartei DUP, Arlene Foster.

Die DUP sperre sich nun aber gegen die neuen Brexit-Pläne, berichtete die Finanznachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf einen nicht genannten britischen Regierungsvertreter. Die Regierung sei daher mit Blick auf ein Abkommen pessimistisch./si/DP/jsl/mis