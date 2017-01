Das Konstanzer Konzil als musikalischer Schmelztiegel (FOTO)

Baden-Baden (ots) -"Europäische Avantgarde um 1400" vom gleichnamigen Festivalherbst2016 in Konstanz sendet SWR2 an den Samstagen 14., 21. und 28. Januarjeweils ab 19:05 Uhr und am Dienstag, 24. Januar um 23:03 Uhr.Spezialisten der Alten Musik aus Amerika, den Niederlanden, Russlandund der Türkei präsentieren hierbei die Musik der unterschiedlichenReligionen, die vor 600 Jahren beim Konstanzer Konzil aufeinandertrafen: Islam, römisch-katholisches, griechisch- undrussisch-orthodoxes Christentum. Die Konzertreihe wurde anlässlichder Jubiläumsjahre des Konzils am Bodensee 2014 ins Leben gerufen.Die Konzertreihe zu 600 Jahre Konstanzer Konzil Musikalischgesehen änderte sich zwischen 1414 und 1418 von Konstanz aus dieWelt: Beim Konstanzer Konzil kamen die wichtigen Machthaber undEntscheider Europas zusammen - und brachten ihre Hofkapellen undSpielleute mit. Erstmals trafen die unterschiedlichsten europäischenMusikstile aufeinander. Wie es damals geklungen haben könnte, welchenEinfluss die Musiker aufeinander nahmen und welche neuenmusikalischen Gattungen daraus entstanden greift die Konzertreihe"Europäische Avantgarde um 1400" jährlich mit neuem Schwerpunkt auf.2016 fand sie vom 30. September bis 3. Oktober statt. Im Fokus standdie geistliche Musik zum Konzil.Cappella Romana aus den USA entführt nach Byzanz und GriechenlandBeim Auftaktkonzert im Konstanzer Münster standen liturgische Gesängeaus dem mittelalterlichen Griechenland und Byzanz sowie Werke derbyzantinischen Komponisten Johannes Plousiadenos und ManuelChrysaphes auf dem Programm - Vokalmusik, die an die GregorianischenGesänge erinnert und doch fern und exotisch klingt. SWR 2 sendet denknapp einstündigen Vortrag der US-amerikanischen Formation CappellaRomana am 14. Januar um 19:05 Uhr. Die Leitung hat der Gründer desEnsembles Alexander Lingas.Cappella Pratensis, Niederlande, präsentiert den Star seiner ZeitEs gilt als wahrscheinlich, dass der franco-flämische Sänger,Komponist und Musiktheoretiker Guillaume Dufay zum Gefolge rund umdas Konstanzer Konzil zählte und dort zahlreiche kulturelle Eindrückeempfing, die sich in seiner späteren Arbeit niederschlugen. Der"Star"-Komponist der Frührenaissance, der heute als der Vater dereuropäischen Polyphonie gilt, stand im Mittelpunkt des Programms desniederländischen Vokalensembles Cappella Pratensis, dirigiert vonStratton Bull. SWR 2 sendet den Mitschnitt aus dem Konstanzer Münsteram 21. Januar um 19:05 Uhr.Osmanische Klänge vom Ayangil EnsembleIn den Konzilchroniken von Ulrich Richental finden sich mehrereAbbildungen von osmanischen Kopfbedeckungen - Indizien für dieTeilnahme von Osmanen am Konstanzer Konzil. Deren Musik hat dertürkische Komponist, Musikgelehrte und Instrumentalvirtuose RuhiAyangil mit dem deutschen Musikethnologen Ralf Jäger aus historischenQuellen erarbeitet. Mit traditionellen, längst aus der Musizierpraxisverschwundenen Instrumenten und Gesang haucht das Ayangil Ensembledieser Spurensuche Klang und Leben ein. Den Konzertmitschnitt aus demWolkensteinsaal des Kulturzentrums Konstanz sendet SWR2 am 24. Januarum 23:03 Uhr.Andächtig orthodox mit dem Ensemble Sirin, Russland DieTeilnehmerliste des Konzilchronisten Ulrich Richentals weisen auchWappen aus Russland und der Tatarei, der mittelalterlichen Mongolei,auf. Die orthodoxe Kunstmusik, die sich in den russischenFürstentümern nach der Befreiung von den Tataren im 15. Jahrhundertentwickelte, präsentierte das russische Vokalensemble Sirin unter derLeitung von Andrey Kotov im Steigenberger Inselhotel. SWR2 sendet am28. Januar um 19:05 Uhr den Mitschnitt der unterschiedlichenliturgischen Gesangsweisen sowie Kiewer Gesang und Bauernweisen dervolkstümlichen Pilgerbewegung.Pressefoto zum Herunterladen: www.ARD-Foto.de Pressekontakt:Oliver Kopitzke, Tel. 07221 929 23854, oliver.kopitzke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell