Konstante, hohe Dividenden gesucht? Versuch die 2 REITs mit 4 bis 7 % Dividendenrendite!

Sofern man als Investor momentan auf der Suche nach etwas Stabilität ist, könnten REITs durchaus eine spannende Adresse sein. Diese Real Estate Investment Trusts, die irgendetwas zwischen Fonds und Unternehmen sind, sind gesetzlich stets zu hohen Dividenden verpflichtet. Viele konstante Zahler mit einem sehr verlässlichen Geschäftsmodell kommen daher aus dieser doch eher besonderen Aktiengattung.

Wenn man es hierbei zudem noch auf hohe, stabile Zahlungen anlegen möchte, könnte es sich durchaus empfehlen, die beiden REITs von LTC Properties (WKN: 884625) und Apple Hospitality (WKN: A14VYT) ein wenig genauer unter die Lupe zu nehmen. Schauen wir im Folgenden einmal, wieso:

LTC: Der demografische Trend ist dein Freund

Ein erster REIT, der langfristig wohl noch vom Megatrend der Demografie profitieren dürfte, ist LTC Properties. Dieser Real Estate Investment Trust investiert nämlich in den Bereich des Senior Housing und nebenbei in andere Gesundheitseinrichtungen. Eine Spezialisierung, die in Anbetracht der immer älter werdenden Gesellschaft mit Sicherheit Sinn machen dürfte.

Momentan verfügt LTC Properties über 204 verschiedene Immobilien, von denen 105 dem Bereich des Assisted Living zugeordnet werden können sowie 95 dem des Skilled Nursing. Lediglich fünf Immobilien tragen die Bezeichnung Others, was diesen spannenden Schwerpunkt widerspiegelt. Bei dauerhafter Auslastung der Immobilien dürfte das durchaus stabile Erlöse sichern.

Die Dividende von LTC Properties ist so steinhart wie der Beton, aus dem die jeweiligen Immobilien gemacht sind. Seit fast drei Jahren und somit seit mehr als 30 Monaten zahlt der REIT inzwischen eine monatliche Dividende in Höhe von 0,19 US-Dollar an die Investoren aus, die bei einem aktuellen Kursniveau von 49,28 US-Dollar einer Dividendenrendite in Höhe von 4,62 % entsprechen würden. Auch zuvor hielt LTC Properties die Dividende übrigens schon einzige Zeit konstant, zahlte jedoch lediglich 0,18 oder 0,17 US-Dollar je Aktie. Möglicherweise ist hier daher bald auch mal wieder eine Dividendenerhöhung fällig, wobei LTC Properties bestimmt weiterhin viel wert auf Konstanz legen dürfte.

Apple Hospitality mit zyklischerem Geschäft und höherer Dividende

Ein zweiter REIT, der über sehr stabile Dividenden verfügt, ist der von Apple Hospitality. Dieses Immobilienunternehmen investiert in verschiedene Hotels der höheren Güteklasse. Gegenwärtig gehören 234 verschiedene Bauten in mehreren US-amerikanischen Staaten zu diesem spannenden REIT, was auch hier, trotz aller Konjunktursensibilität des Hotelgewerbes, eine gewisse Diversifikation ermöglichen kann.

Natürlich existiert im Hotelgewerbe kein Megatrend. Gereist wird zwar viel und häufig, sofern sich allerdings die konjunkturelle Lage eintrübt, können kurzzeitig auch mal die Auslastungszahlen der jeweiligen Hotels einbrechen. Ein Aspekt, den man als Investor auf dem Schirm haben sollte.

Nichtsdestoweniger werden Investoren für diese höhere Anfälligkeit des Geschäftsmodells mit einer bedeutend höheren Dividende belohnt. Apple Hospitality zahlt nämlich seit mehr als vier Jahren eine monatliche, stets konstante Dividende in Höhe von 0,10 US-Dollar an die Investoren aus, die bei einem derzeitigen Kursniveau von 15,59 US-Dollar einer Dividendenrendite in Höhe von 7,69 % entsprechen würde. Möglicherweise daher ebenfalls einen interessierten, nach Stabilität gierenden Blick durchaus wert.

Verlässliche Zahler in turbulenten Zeiten

Wie wir unterm Strich sehen können, sind die Aktien von LTC Properties und Apple Hospitality bislang zwei stabile Zahler sogar mit monatlichen Dividenden gewesen. Beide verfügen über eine mehrjährige, stabile Dividendenhistorie, was ein Indikator für den weiteren Verlauf sein könnte und Hunger auf mehr macht. Möglicherweise sind diese Aktien daher genau das, über das man als Dividendenjäger in dieser turbulenten handelspolitischen Zeit einmal nachdenken sollte.

Vincent besitzt Aktien von LTC Properties. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019