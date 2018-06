Konsolidierungswelle im Markt für Autoersatzteile - neue Chancen für Unternehmen und Investoren

München/Hamburg (ots) - Der europäische Markt für Autoersatzteileerlebt derzeit eine starke Konsolidierung: Zahl und Volumen vonUnternehmensübernahmen wachsen seit einigen Jahren deutlich.Gleichzeitig nimmt die Zahl der Insolvenzen zu: Allein zwischen 2016und 2017 stieg sie um 9 Prozent. Diesen tiefgreifenden Strukturwandelder Branche analysieren Roland Berger und die HSH Nordbank in ihrerStudie "Survival of the fittest - M&A-Aktivitäten verschärfen denVerdrängungswettbewerb im Kfz-Teilegroßhandel", in der sie auchstrategische Optionen für die Teilegroßhändler darlegen."Der zunehmende Fahrzeugbestand in Europa sorgt für einkontinuierliches Wachstum des Kfz-Aftermarkts um ein bis zwei Prozentpro Jahr", sagt Alexander Brenner, Partner von Roland Berger. "Dochgleichzeitig verändert sich die Branche: Digitalisierung und neueAkteure krempeln den Markt mit innovativen Geschäftsmodellen um undführen zu einer starken Konsolidierung." Denn der europäische Marktist noch stark fragmentiert: Die führenden drei Unternehmen halteneinen Marktanteil von nur 15 Prozent, in den USA hingegen fast 50Prozent.Schon heute prägen die international agierenden Teilegroßhändlerdie Wettbewerbslandschaft. Diese Unternehmen mit mehr als einerMilliarde Euro Jahresumsatz wachsen stabil und können vor allem durchihre Einkaufs- und Vertriebsvolumina die höchsten EBITDA-Margenrealisieren. Bei den großen Akteuren liegt dieseRentabilitäts-Kennzahl bei 4 bis 5 Prozent; kleinere Firmen mitweniger als 100 Millionen Euro Umsatz kommen hingegen nur auf 2 bis 3Prozent. Diese sind daher vom verschärften Wettbewerb besondersbedroht.Immer mehr "Mega-Deals"Dementsprechend dynamisch verläuft das Übernahmespiel, wie dieregen M&A-Aktivitäten zeigen, die seit einigen Jahren dieMarktstruktur verändern. Seit 2005 gab es mindestens 65 Transaktionenin der Branche - 39 davon waren grenzüberschreitend. Dabei drängenauch immer mehr amerikanische und kanadische Großunternehmen auf deneuropäischen Markt; seit 2005 waren nordamerikanische Teilehändler an20 Übernahmen beteiligt."In den vergangenen Jahren hat die Zahl der Deals von fünf im Jahr2014 auf 15 in 2017 deutlich zugenommen", erläutert Jens Thiele,Leiter Handelskunden der HSH Nordbank. Und: "Es gibt immer mehr"Mega-Deals", an denen die großen Player beteiligt sind. Häufigkaufen sie kleinere Firmen, aber auch Übernahmen zwischen denSchwergewichten kommen vor."Die meisten Transaktionen sind strategische Investitionen, mitdenen der Käufer seine Marktposition verbessern, neue Märkteerschließen oder Größenvorteile realisieren will. Seit 2012 nimmtallerdings auch das Engagement von Private-Equity-Gesellschaften beiAkquisitionen und Beteiligungen zu. "Die Finanzinvestoren haben denKfz-Aftermarket als gute Investitionsmöglichkeit entdeckt", sagtThiele. "Das liegt auch an den relativ günstigenEinstiegskonditionen."Doch auch für Übernahmekandidaten kann eine Fusion Vorteilebringen, erklärt Alexander Brenner: "Um Skaleneffekte zu realisierenund das Kerngeschäft profitabler zu machen, ist eine gewisse Größesicherlich vorteilhaft. Im Teilegroßhandel lassen sich etwa imEinkauf bis zu 20 Prozent einsparen."Branchenunternehmen sollte daher die aktuellen Marktentwicklungengenau beobachten und diesen mit einer offenen Haltung begegnen. Dennnur so können Firmen ihre Zukunft aktiv gestalten und dieMarktchancen optimal nutzen.Die Studie können Sie herunterladen unterwww.rolandberger.de/pressemitteilungenRoland BergerRoland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweitführenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft undeuropäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern istdas Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralenWirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eineunabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 220Partnern.HSH NordbankAls "Bank für Unternehmer" steht die HSH Nordbank für Menschen mitWeitsicht, Leidenschaft und Initiative. Insbesondere fürmittelständische Unternehmer ist sie ein kompetenter Partner - undfokussiert auf die Branchen Energie & Infrastruktur, Handel &Ernährung, Industrie & Dienstleistungen sowie Gesundheit. Aktuellbegleitet die Bank allein im Bereich Handel 190 Kundendeutschlandweit mit einem Kreditvolumen von 3,5 Milliarden Euro. Sieist führend in der gewerblichen Immobilienfinanzierung inDeutschland. In der maritimen Wirtschaft überzeugt die BankUnternehmen weltweit.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Roland Berger:Claudia RussoHead of Marketing & CommunicationsGermany, Austria and SwitzerlandTel.: +49 89 9230-8190E-mail: Claudia.russo@rolandberger.comHSH Nordbank:Ellen StoessingerPressesprecherinTel.: +49 40 3333-11507E-mail: ellen.stoessinger@hsh-nordbank.comOriginal-Content von: Roland Berger, übermittelt durch news aktuell