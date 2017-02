Die Konsolidierungswelle bei den Chemie-Aktien rollt unaufhaltsam weiter!

Liebe Leser,

Die Konsolidierungswelle rollt in der Chemie- und insbesondere der Agrarchemiebranche unaufhaltsam weiter. Davon sind auch die Unternehmen betroffen, die wir für Sie beobachten. Hinter vielen Übernahmen stehen aber große regulatorische Fragezeichen, was sich im Fall von Syngenta und Monsanto auch in den zweistelligen Preisabschlägen zu den Übernahmeangeboten widerspiegelt. Diese bieten für risikofreudige Anleger interessante Arbitragemöglichkeiten.

Bei Syngenta wird die Übernahme nicht, wie ursprünglich anvisiert, bis zum Ende des Jahres vollzogen. Zwei große Unsicherheiten belasten. Zum einen hat die EU-Kommission eine tiefergehende Prüfung angekündigt und zum anderen wird darüber spekuliert, ob ChemChina die Übernahme aufgrund seiner angespannten Finanzsituation überhaupt stemmen kann und die nötige Rückendeckung der chinesischen Regierung hat.

Monsanto hat im Übernahmestreit mit Bayer eingelenkt. Bayer hat sein Angebot erhöht und will Monsanto für 66 Mrd. $ kaufen. Ein wichtiger Etappensieg war die Zustimmung von Monsantos Aktionärsmehrheit zu dem Deal. Jetzt müssen die Kartellbehörden in der EU und den USA noch nachziehen. Bayer-Chef Baumann ist optimistisch, die Übernahme bis Ende 2017 vollziehen zu können. Ob Bayer die Synergien letztlich nutzen kann, oder ob der riesige Kostenapparat implodiert, muss die Zeit entscheiden. Die Marktmacht wäre jedenfalls gewaltig.

Wettbewerbsbehörden werden gezielt behindert

Doch das ist noch längst nicht alles. Ein weiterer Zusammenschluss in dieser Größenordnung bahnt sich zwischen Dow Chemical und DuPont an. Beide Unternehmen haben sich bereits geeinigt. Was noch fehlt, ist die Zustimmung der Behörden rund um den Globus. Durch die Fusion wird der neue Mega-Konzern so viel Marktmacht besitzen, dass er Preise bestimmen und die Qualität der Produkte künstlich herabsenken könnte.

Die EU-Kommission hat bereits ihre Bedenken geäußert. Zudem fällt negativ auf, dass beide Konzerne die Prüfung der Wettbewerbsbehörden blockieren. Es werden nur schleppend notwendige Papiere eingereicht, Gutachten missachtet und wichtige Informationen nur sehr langsam preisgegeben. Dieses Geschäftsgebaren verzögert die Arbeit der Behörden. Wann die Prüfung des Zusammenschlusses endgültig abgeschlossen sein wird, ist deshalb unklar.

FUCHS zeigt wie es richtig geht

Ob diese riesigen Übernahmen tatsächlich einen echten wirtschaftlichen Mehrwert liefern, ist umstritten. Man denke nur zurück an das Milliardengrab der Daimler-Chrysler-Fusion. Allerdings können strategische Übernahmen das Wachstum mittelfristig sicherstellen. Wie es richtig geht, hat FUCHS PETROLUB mehrfach bewiesen. In der Vergangenheit lief alles wie geschmiert.

Mit der Übernahme einer Statoil-Tochter und der Pentosin-Werke wurde die Marktstellung in Europa und Nordamerika deutlich verbessert. Der Umsatz stieg um rund 11%, und der Gewinn verbesserte sich – trotz Sonderbelastungen – um 5,3%.

Da wird Ihr Bankberater aber sicher fluchen …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Gewinnen mit Übernahmen“ von Börsen-Guru Jens Gravenkötter kostenlos anfordern. Während andere Anleger ein Heidengeld für die geheimen Tipps ausgeben müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Jens Gravenkötter.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse