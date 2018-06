Die Konsolidierung im US-Nahrungsmittelsektor nimmt Fahrt auf

In der US-Nahrungsmittelbranche stehen die Zeichen auf Konsolidierung. Seitdem Internet-Riese Amazon mit der Übernahme von Whole Foods Markets in den stationären Handel einstieg, ist die Branche in Aufruhr. Mit Zusammenschlüssen wollen die großen Spieler auf den Amazon-Vorstoß und einem sich wandelnden Markt reagieren. Gestern wurde die nächste Milliarden-Übernahme bekannt gegeben: Conagra Brands, bekannt unter anderem für die Bertolli-Nudelsaucen, übernimmt den Tiefkühlkost-Hersteller ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jens Gravenkötter.