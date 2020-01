Konservative Sozialdemokraten wollen Stromkosten für Industrie senken

Düsseldorf (ots) - Die unter dem neuen Vorsitzendenduo Saskia Esken und NorbertWalter-Borjans stärker nach links ausgerichtete SPD soll mehr Industriepolitikwagen. Das fordert der konservative "Seeheimer Kreis" der SPD-Bundestagsfraktionin einem aktuellen Positionspapier, das der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Montag) vorliegt. Darin heißt es, dass es für Unternehmen der stromintensivenIndustrie "eine zeitlich begrenzte Entlastung durch eine Absenkung der Steuern,Umlagen und Abgaben auf Strom" geben müsse. Der Grund: Die "Seeheimer" sehendurch die CO2-Bepreisung zusätzliche Belastungen auf diese Unternehmen zukommen,weil die Betriebe von einer Absenkung der EEG-Umlage aufgrund der bestehendenBefreiung nicht profitieren würden. Zudem wolle man Investitionen in eineklimaneutrale Produktion steuerlich fördern, heißt es in dem Papier. "ImGegenzug sollen sich diese Unternehmen verpflichten, ihreTreibhausgas-Emissionen bis zum Jahr 2035 deutlich zu reduzieren und bis 2050komplett CO2-neutral zu produzieren." Es brauche Klarheit bis zur Einführung derCO2-Bepreisung, damit die Unternehmen ihre Zukunft weiterhin in Deutschlandsähen. Den besten Klimaschutz gewährleiste man durch Arbeitsplätze. Zugleichfordern die "Seeheimer" einen europäischen Binnenmarkt, "der nur CO2-neutralproduzierte Waren aus- und einführt". Dies wäre ein internationales Vorbild. Nurmit einer starken Industrie könne man gleichzeitig für soziale Gerechtigkeit imLand sorgen, schreiben die Autoren. Der Spitzensteuersatz von 42 Prozent solleangepasst werden, sodass dieser erst ab einem zu versteuernden Einkommen von90.000 Euro greife. "Damit können wir unsere Facharbeiterschaft deutlichentlasten", so das Papier.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4502836OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell