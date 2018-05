Konsequentes Vorgehen gegen Steuerdumping im Glücksspielbereich gefordert / DLTB-Geschäftsführer treffen Vertreter Europäischer Institutionen

Hamburg (ots) - Der Deutsche Lotto- und Totoblock begrüßt dieGesetzesinitiativen der Europäischen Kommission gegen Steuerdumpingund Steuerhinterziehung. Steueroasen, durch die sich auch illegaleGlücksspiel-Anbieter Wettbewerbsvorteile verschaffen, sollenausgetrocknet werden.Bei einer Tagung in Brüssel haben sich die Geschäftsführerinnenund Geschäftsführer des Deutschen Lotto- und Totoblocks (DLTB) mitVertretern des Europäischen Parlaments, des Europäischen Rates undweiteren politischen Entscheidungsträgern zu einemInformationsaustausch getroffen. Im Mittelpunkt der Gespräche standender "Digitale Binnenmarkt" sowie das Thema Steuerdumping durchillegale Glücksspielanbieter innerhalb der EU.Aus dem Kreise des Europäischen Rates und des Parlaments wurdenGesetzesinitiativen zur gerechteren Besteuerung von Internetkonzernen("Fair Taxation") vorgestellt. Nach Plänen der EU-Kommission will dieEU das Prinzip der virtuellen Betriebsstätte einführen, nach derProfite dort besteuert werden, wo die Nutzer der Dienstleistungensitzen. Diese Unternehmen sind in Deutschland umsatzsteuerpflichtig."Der Reformbedarf ist groß", fasst DLTB-Federführer TorstenMeinberg die Diskussionen zusammen und erläutert die Haltung dergemeinwohlorientierten Lotteriegesellschaften Deutschlands:"Steueroasen müssen trockengelegt werden. Es darf in Europa keinSteuerwettbewerb auf Kosten des Verbraucherschutzes stattfinden."Nicht nur in Deutschland, sondern in vielen europäischenMitgliedsstaaten werden die jeweiligen zugelassenen, legalenGlücksspielunternehmen durch illegale Angebote attackiert underheblich geschädigt. Zahlreiche Anbieter von Glücksspieldienstenhaben sich in Niedrigsteuergebieten niedergelassen. Dazu gehören aucheuropäische Gebiete wie Malta, Gibraltar sowie britische(Kanal-)Inseln."Glücksspiel ist ein Milliardenmarkt. Internationale Konzernemachen Geschäfte auf unseren Märkten, zahlen hier aber kaum Steuern.Es schadet dem Gemeinwohl, wenn sich einzelne Anbieter derSteuerpflicht entziehen", betont Meinberg.Es bedarf hoher Verbraucherschutzstandards, um die Menschen vorBetrug und Spielsucht zu schützen. Die Spielfreude des Einzelnen darfnicht ausgenutzt, sondern sollte in sichere Bahnen gelenkt werden.Mit einem attraktiven, aber stark kontrollierten Spiel können dieGefahren des Glücksspiels (Spielsucht, Manipulation und Betrug,Geldwäsche etc.) minimiert werden. Der DLTB setzt sich für dieAnerkennung der besonderen Bedeutung eines staatlich organisiertenGlücksspiels ein, so wie es beispielsweise das Europäische Parlamentin seiner sportpolitischen Entschließung vom 2.2.2017 getan hat."Die europäische Ebene spielt in Glücksspielfragen eine wichtigeRolle. Sie ergänzt die Gesetzgebung der Mitgliedstaaten", erklärtTorsten Meinberg."Der DLTB begrüßt die Entscheidung der EU-Kommission, sämtlicheVertragsverletzungsverfahren im Bereich Glücksspiel zu beenden undsomit die Verantwortung wieder eindeutig und zweifelsfrei an dieMitgliedsstaaten zurückzugeben", so Meinberg in seiner Stellungnahme.Ungeachtet dessen, dass die deutschen Länder sich über denweiteren Anpassungsbedarf im Bereich Glücksspielangebot und Vollzugverständigen wollen, sind die Länder in ihrer Grundentscheidung fürden Glücksspielstaatsvertrag 2012 sowohl vom Bundesverfassungsgerichtals auch vom Bundesverwaltungsgericht in 2017 vollumfänglichbestätigt worden. Die deutsche Glücksspielregulierung steht aus Sichtder obersten deutschen Gerichte im Einklang mit der Verfassung undist europarechtskonform.Über den DLTB:Der Deutsche Lotto- und Totoblock (DLTB) ist die Gemeinschaft der16 selbstständigen Lotteriegesellschaften in den Bundesländern. LOTTOsteht für Glück auf der Basis von Verantwortung. Unser vorrangigesZiel ist es, das Spiel mit dem Glück zu ermöglichen, gleichzeitigaber präventiv die Entstehung von Spielsucht zu verhindern. Imstaatlichen Auftrag orientiert sich unser Handeln nicht amGewinnstreben, sondern ist vorrangig an der Förderung des Gemeinwohlsausgerichtet. Die Einsätze der Spielteilnehmer fließen zum weitüberwiegenden Teil an die Allgemeinheit zurück und finanzierenzahlreiche Projekte in den Bereichen Soziales, Kultur und Sport.Für Rückfragen:Madeleine Göhring, Pressesprecherin, Deutscher Lotto- und Totoblock(DLTB), E-Mail: pressestelle@lotto-hh.de,Telefon: +49 (0)40 6 32 05 241Original-Content von: Deutscher Lotto- und Totoblock (DLTB), übermittelt durch news aktuell