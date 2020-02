Konsequent gegen Clans - Kommentar von Philipp Siebert

Berlin (ots) - Drei Männer drangen im März 2017 ins Berliner Bode-Museum ein,stahlen eine 100 Kilogramm schwere Goldmünze mit einem Wert von mehrerenMillionen Euro, sägten das Unikat danach vermutlich klein und verkauften dieEinzelteile weiter.Dass Wissam und Ahmed R. vom Berliner Landgericht dafür am Donnerstag nur zuviereinhalb Jahren Jugendhaft verurteilt wurden, scheint ein Witz. Und dass dieHaft die beiden Cousins wieder auf den rechten Weg zurückbringt, ist zubezweifeln - stammen die beiden Mitglieder eines arabischstämmigen Clans dochaus einem Milieu, in dem ein Gefängnisaufenthalt praktisch zum guten Ton gehört.Und trotzdem hat die Berliner Justiz am Donnerstag bewiesen, dass sie sich vonder organisierten Kriminalität nicht auf der Nase herumtanzen lässt. Denn vielentscheidender als das Strafmaß ist, dass bei der Familie R. ein Vermögen von3,3 Millionen Euro eingezogen werden soll. So viel war die Münze nach Auffassungdes Gerichts wert.Der Staat muss diese kriminellen Strukturen am einzigen Punkt treffen, an demsie verwundbar sind: beim Geld. Die Goldmünze mag unwiederbringlich verlorensein. Nun gilt es, dafür zu sorgen, dass auch die, die sie aus reiner Giergestohlen und vermutlich vernichtet haben, nicht auch noch davon profitieren.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53614/4526005OTS: BERLINER MORGENPOSTOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell