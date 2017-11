Konny weiß, wie's geht! - Die Top-5-Lichttipps von Heimwerkerprofi Konny Reimann (FOTO)

München (ots) -Begleitet von einem Millionenpublikum packt Konny Reimann, derwohl prominenteste Auswanderer Deutschlands, in den letzten Jahreneigenhändig beim Bau seiner Häuser lieber selbst an, als andere fürsich arbeiten zu lassen. Ob beim Ausbau eines alten Schulbusses oderbei Lichtinstallationen in seiner Ferienanlage, bei dem versiertenHeimwerker stehen immer allerhand Projekte an. Dabei hat er immer einAuge auf die Umwelt und verrät seine Top-5 für ressourcenschonendeWohnraumbeleuchtung:1. LEDs sparen Strom und KostenGanz klar: Die LEDs sind echte Effizienzwunder und man spart imVergleich zur Glühlampe 90 Prozent der Energie, also auch 90 Prozentder Stromkosten. Wenn ich sie 10.000 Stunden nutze reduziert sich derCO-Ausstoß um bis zu 250 Kilogramm gegenüber einer vergleichbarenGlühlampe. Wenn ich eine Qualitäts-LED für etwa drei Stunden am Tagnutze, kann sie schon mehr als ein Jahrzehnt alt werden. Das schontdie Umwelt und mein Geldbeutel freut sich auch.2. Licht bewusst einsetzenIch sag' immer: Das richtige Licht in der richtigen Menge amrichtigen Platz zur richtigen Zeit - Das ist eine einfache Formel,die man super umsetzen kann. Nicht einfach das Licht in jedem Zimmervolle Kanne anlassen, sondern darauf Acht geben, ob es jetzt wirklichleuchten muss. Und energieeffiziente Beleuchtung wie LEDs sind fürmich sowieso ein Muss.3. Die richtige Lichtfarbe schafft WohlbefindenJa klar, ich richte mich nach den wichtigsten Kennzahlen:Lumenwert und die Lichtfarbe, die in Kelvin gemessen wird. DerLumenwert gibt die Helligkeit der Lampe an, während die Lichtfarbedie Stimmung des Lichts widerspiegelt. Mal ein Beispiel: Möchte iches in meiner Sofa-Ecke im Wohnzimmer kuschelig haben, nehme ich eineLampe mit einem hohen Rotanteil (warmweiß bis extra warmweiß). Aberin meiner Werkstatt habe ich Lampen mit hohen Lumen- undKelvinwerten.4. Die Alte darf nicht in den HausmüllAuch als Exil-Hamburger weiß ich natürlich, dass alte Lampen nichtgedankenlos in den Müll geworfen werden dürfen. Die müssenfachgerecht und umweltfreundlich entsorgt werden, also an eineSammelstelle gebracht werden. Von da aus kommen sie dann in dieRecyclinganlagen. Durch verschiedene Verfahren können rund 90 Prozentder verbauten Materialien recycelt werden. Das ist echt viel unddeshalb wichtig, dass jeder daran denkt.5. Sammelstellen findet man unter sammelstellensuche.deRichtig umweltfreundlich Lampen entsorgen geht ganz einfach. Damuss man nur seine Postleitzahl unter sammelstellensuche.de eingebenund schwups sieht man alle Sammelstellen zum Beispiel inElektrofachmärkten oder Baumärkten, in der Nähe. Dann geht man mitseiner alten Lampe hin und legt sie in die Sammelbox, in der diealten Lampen vom Händler gesammelt werden.Weitere Informationen zum Thema und Pressefotos stehen unterwww.lightcycle.de/verbraucher undwww.lightcycle.de/presse/pressemitteilungen zur Verfügung.Pressekontakt:Redaktionsbüro LightcyclePauline BeierTel.: +49 (0)30 609801 431Fax: +49 (0)30 609801 439redaktionsbuero@lightcycle.dewww.lightcycle.dewww.facebook.com/LightcycleTeamwww.twitter.com/Lightcycle_TeamOriginal-Content von: Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH, übermittelt durch news aktuell