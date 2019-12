Konnect- Volkswagen Group Innovation Hub TLV wählt Seebo als Gewinner seiner Startups Challenge

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Eine Expertenjury der führenden Automarkender Volkswagen Group, darunter Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Porsche undweitere, entscheiden sich in allen sechs Kategorien der Challenge für SeeboSeebo (http://www.seebo.com/), ein Pionier der prozessorientierten künstlichenIntelligenz (KI) gab heute den Gewinn der Startups Challenge des Konnect- VWGroup Innovation Hub TLV bekannt. Seebo wurde nach einem harten Auswahlprozessvon einer Expertenjury der führenden Automarken der Volkswagen Group, darunterVolkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Porsche, VW Nutzfahrzeuge und weitere,ausgewählt."Ziel der Challenge ist es, Technologien zu finden, die ein klaresGeschäftspotenzial und Kosteneinsparungen bieten und die sich echtenHerausforderungen stellen.", meinte Stephanie Vox, Managing Director beiKonnect. "Die Lösung von Seebo ist marktreif und kann sich schnell auf dieProduktionseffizienz und Kosten auswirken. Seebo wurde auf Grundlage der hohenStandards der Volkswagen Group und unseres Einsatzes dafür, Kunden heute und inder Zukunft hochwertige Autos anzubieten, ausgewählt."Seebo wurde unter Dutzenden von Startups ausgewählt, die an der Challengeteilnahmen. Der Preis ist eine Anerkennung für Seebos wegweisende Technologieund sichert eine weitreichende Zusammenarbeit mit der VW Group, für die eineSumme von bis zu 25.000 Euro garantiert wird."Wir fühlen geehrt, dass uns die führenden Marken der VW Group, die für Qualitätund Innovation bekannt sind, 2019 als Gewinner der Smart Startups Challengeausgewählt haben." erklärte Lior Akavia, Mitgründer und CEO von Seebo. "Wirfreuen uns auf die Zusammenarbeit und darauf, dass wir Teil des Bestrebens derVW Group sein werden, die Produktionseffizienz und Exzellenz zu verbessern."Seebo ermöglicht Automobilherstellen, prozessgesteuerte Qualitätsverluste undFehler bei der Produktion und dem Montageprozess zu reduzieren. Durch Erfassungund Analyse von Daten aus Produktionsanlagen und automatisiertenInspektionssystemen nutzt Seebo vorausschauende Analytik und automatisierteUrsachenanalyse, um Produktionseffizienz auf dem höchsten Niveau zugewährleisten.Informationen zu SeeboSeebo entwickelt prozessorientierte KI-Lösungen, mit denen Hersteller ertrags-und qualitätsmindernde Prozessineffizienz vorhersehen und verhindern können.Durch vorausschauende Warnmeldungen und automatische Einblicke in Ursachensteuert Seebo eine fortlaufende Prozessverbesserung und qualitativ hochwertigeFertigung.Zur Steigerung der Produktionsleistung wie auch gleichzeitig der weiterenQualitätssteigerung werden Seebo-Lösungen weltweit in Fertigungsstättenunterschiedlichster Branchen bereitgestellt, darunter in der Automobil-,Lebensmittel- und Getränke- sowie der Chemiebranche.Pressekontakt:Liran AkaviaSeeboliran@seebo.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/121383/4464811OTS: SeeboOriginal-Content von: Seebo, übermittelt durch news aktuell