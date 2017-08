Konkurrenzlos: Erster Job-Ratgeber für die Startup-Szene (FOTO)

München (ots) -Startups sind Jobmotoren! Bereits im ersten Jahr stellen siedurchschnittlich 3,5 Mitarbeiter ein. Im Vergleich: 0,8 Stellenbieten "reguläre" Firmen nach Neugründung im ersten Jahr an. Dashaben die Autoren Nicole Bogott, Stefan Rippler und Branko Woischwillzum Anlass genommen, den ersten spezifischen Ratgeber zurerfolgreichen Etablierung in der Gründer-Welt zu schreiben: "ImStartup die Welt gestalten". Wertvolle Insidertipps, spannendeErfolgsgeschichten und aufschlussreiche Interviews mit Startup-Profiserklären Entwicklung und Charakter der lebendigen Gründerszene undstellen Ein- und Aufstiegsmöglichkeiten vor, um neue und innovativeArbeitswelten aktiv mitzugestalten.Die Autoren informieren über die spezifischen Gründungs- undEntwicklungsphasen und vermitteln authentische Einblicke in dieunterschiedlichen Anforderungen, die zur dynamischen Startup-Weltgehören. Nützliche digitale Tools, Links zu Förderprogrammen,Praktikums- und Jobbörsen sowie ein Glossar helfen, das bevorzugteStartup zu erobern.Nico Lumma, COO beim Next Media Accelerator und damit sehr aktivin der Startup-Szene: "Wie man im Startup erfolgreich Karriere macht,erklärt dieses Buch eindrucksvoll mit viel Praxis-Knowhow undExpertenwissen - ein konkurrenzloses Standardwerk für alle, die keineLust mehr auf Konzernstrukturen haben".E-Book und Taschenbuch: 256 SeitenVerlag: Springer Gabler (4. Juli 2017)Sprache: DeutschISBN 978-3658145040Preis: 24,99Internet: www.berufsziel-startup.dePressekontakt:Nicole Bogott: linkedin.com/in/nicolebogottStefan Rippler: linkedin.com/in/stefanripplerBranko Woischwill: linkedin.com/in/brankowoischwillOriginal-Content von: Agentur Kopfsalat, übermittelt durch news aktuell