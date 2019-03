Konkurrenzkampf unter Pflegediensten zu Lasten der Patienten / Undurchsichtige Vergabe von Pflegeverträgen / 77jährige Berlinerin wehrt sich gegen Willkür ihres gerichtlich eingesetzten Betreuers

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Missbrauch von Einsamkeit, Betrug durch eingesetzteBetreuer, Verletzung der Würde pflegebedürftiger Patienten -allmählich wird die Tabuzone durchbrochen und dieses wichtige, vonder Gesellschaft weitgehend ignorierte Thema ans Licht geholt. Erstvor kurzem wurde in der ARD-Talkshow Sandra Maischberger heftigdarüber diskutiert. Den Hintergrund bilden offenbar extremeKonkurrenzkämpfe der Pflegedienst untereinander und die damitzusammenhängende, oft undurchsichtige Verflechtung vonamtsgerichtlich eingesetzten Betreuern für pflegebedürftigePatienten. Immer wieder fällt hierbei die intransparente Beauftragungbestimmter Pflegedienstleister durch diese Betreuer auf, ohne dassder betreffende Patient davon in Kenntnis gesetzt wird oder vorabsein Einverständnis eingeholt wird.Beispiele wie das der 77jährigen Berlinerin Isa Marie Richter sindoffenbar keine Einzelfälle. Sie werfen die Frage auf, wie es einemBetreuer prinzipiell möglich sein kann, gegen den ausdrücklichenWillen der Patientin einen Wechsel des Pflegedienstes zu veranlassen.Im speziellen Fall kündigte die Patientin einen zuvor durch denamtsgerichtlich eingesetzten Betreuer, den Diplom-SozialarbeiterKlaus S., neu abgeschlossenen Pflegevertrag. Zuvor hatte dieser ohnejede Begründung und ohne Wissen der Patientin den Vertrag mit dembisherigen Pflegedienst E. gekündigt, obwohl dieser Isa Richter seitmehreren Jahren und ohne jede Beschwerde gepflegt hatte. DieMitarbeiterin des Pflegedienstes E. war vom ersten Tag an dieselbe,zwischen der Patientin und ihr hatte sich im Laufe der Jahre ein sehrvertrauensvolles Verhältnis ergeben. Diesen Pflegevertrag zu beenden,war keinesfalls im Sinne der Patientin.Über die Motive von Klaus S., den überraschenden Wechsel zuveranlassen, kann nur spekuliert werden. Die Patientin äußerte sehrdeutlich ihre Missbilligung und verlangte vom Betreuer, seineeigenmächtig getroffene Entscheidung umgehend rückgängig zu machen.Der Streit eskalierte, als die Patientin ihre Tochter in Kenntnissetzte und sie um Hilfe bat. Als die Tochter an der Wohnung ihrerMutter eintraf, verwehrte ihr Klaus S. den Zugang. Die Tochter wolltesich jedoch nicht abweisen lassen, so dass der Betreuer die Polizeirief, um sich durchzusetzen. Als die Patientin auf Einsetzung ihresbisherigen Pflegedienstes E. beharrte, drohte der Betreuer derTochter und dem Sohn der Patientin telefonisch an, Frau Richter ineine geschlossene psychiatrische Anstalt einweisen zu lassen, da sienicht mehr geschäftsfähig sei. Dem Pflegedienst E. drohte er mitanonymen Anzeigen bei Pflegekassen und Behörden.Das Vertrauensverhältnis zwischen der Patientin und dem amtlicheingesetzten Betreuer war restlos zerstört. Isa Richter fühlte sichentmündigt und stellte beim zuständigen Amtsgericht umgehend einenAntrag auf einen Wechsel des Betreuers. Als Begründung gab sie denkompletten Vertrauensverlust an. Eine so wichtige Entscheidung wieden Wechsel zu einem anderen Pflegedienst über den Kopf derBetroffenen hinweg zu treffen und ihr sowie ihren Angehörigen noch zudrohen, sollte man seiner Entscheidung nicht zustimmen, sei nichthinnehmbar.Isa Richter vermutete eine spezielle Verbindung zwischen demBetreuer und dem Pflegedienst S. Sie erstattete Strafanzeige wegenNötigung und Missbrauchs der dem Betreuer eingeräumten amtlichenVollmachten und hofft, dadurch die Motive und mögliche Verstrickungenvon Klaus S. mit dem Pflegedienst S. ans Licht zu bringen.