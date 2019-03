Konkurrenzkampf in der Müllbranche: Das duale System RKD gibt auf

KÖLN (dpa-AFX) - Im harten Wettbewerb in Deutschlands Müllbranche verschwindet ein weiteres duales System vom Markt.



Das Kölner Unternehmen Recycling Kontor Dual (RKD) kündigte am Mittwoch an, ab April nicht mehr in dieser Funktion tätig zu sein und begründete diesen Schritt mit "Verwerfungen am Markt".

Duale Systeme organisieren die Abholung und Verwertung von Abfall - als Schaltstelle in der Abfallkette haben sie eine wichtige Rolle. Bereits vor etwa einem Jahr war das duale System ELS - die "Europäische Lizenzierungssysteme GmbH" - pleite gegangen und abgewickelt worden.

Bekanntestes Beispiel für die Nischenbranche ist der Grüne Punkt vom einstigen Monopolisten Duales System Deutschland (DSD). Diese Firma wiederum war im vergangenen Jahr vom Entsorgungsriesen Remondis gekauft worden, die Freigabe durch Kartellbehörden steht noch aus.

Wettbewerber von Remondis laufen gegen die Übernahme Sturm - sie befürchten, dadurch künftig noch schlechtere Karten am Markt zu haben. Unter den neun dualen Systemen in Deutschland gehört RKD zu den kleinen Wettbewerbern. Der Marktanteil bei Leichtverpackungen - also Plastik oder Aluminium - lag zuletzt nur bei rund sechs Prozent.

Die bisherigen neun Wettbewerber sind zudem unter Druck, weil der Mutterkonzern des Discounters Lidl, die Schwarz-Gruppe, ein eigenes duales System gegründet hat, das vermutlich 2020 operativ startet.

Der Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung (bvse) wertete den Rückzug als Zeichen für den "knallharten" Preiswettbewerb. Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) wies darauf hin, dass das neu geregelte Verpackungsgesetz offenbar nicht ausreiche, "um den Systembetreibern eine stabile Finanzierungsbasis zu sichern"./dav/DP/jha