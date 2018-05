"Konkurrenz belebt das Geschäft " / bpa-Präsident begrüßt Bekenntnis von Jens Spahn zu Wettbewerb im Gesundheitssystem

Berlin (ots) - Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbands privaterAnbieter sozialer Dienste e. V. (bpa), begrüßt die Ankündigung vonGesundheitsminister Jens Spahn, den Wettbewerb im Gesundheitswesenfördern zu wollen: "Das Bekenntnis zu Markt und Wettbewerb ist einrichtiger Schritt. Schließlich haben genau diese beidenWirtschaftsfaktoren dafür gesorgt, dass sich die Qualität in derPflege in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich verbessert hat unddie Preise nur moderat gestiegen sind", so Meurer.Der bpa setzt sich seit jeher dafür ein, dass dieunternehmerischen Interessen seiner Mitglieder mehr berücksichtigtwerden. "Die privaten Pflegeeinrichtungen haben einen Marktanteil vonüber 50 Prozent und leisten somit einen erheblichen Anteil an derpflegerischen Versorgung. Wir brauchen verlässliche Bedingungen auchfür Unternehmen, um auch künftig gute Pflege sichern zu können", soMeurer.Es wäre ein wichtiges Signal der neuen Regierung, für eineverlässliche Politik und ein investitionsfreundlicheres Klima zusorgen. Die privaten Anbieter sind gespannt, wie der Wettbewerb imGesundheitswesen in der Altenpflege gestaltet werden soll.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größteInteressenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen inDeutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationärenPflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe inprivater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpatragen die Verantwortung für rund 305.000 Arbeitsplätze und circa23.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auchwww.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt beietwa 24,2 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Herbert Mauel, Bernd Tews, Geschäftsführer, Tel.:030/30 87 88 60Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell