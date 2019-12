"Konkrete Umsetzungsfragen sind noch immer nicht beantwortet"/ bpa-Präsident Meurer: Bundesteilhabegesetz geht in die entscheidende Phase

Berlin (ots) - Mit dem Inkrafttreten der dritten Stufe desBundesteilhabegesetzes (BTHG) zum 1. Januar 2020 erfolgt die Umsetzung in allen16 Bundesländern. "Die Reform der Eingliederungshilfe geht damit in dieentscheidende Phase. Die Leistungsgewährung soll künftig individueller undpassgenauer werden, die heutigen Finanzierungsbedingungen ändern sich für vieleAngebote grundlegend", fasst Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbandesprivater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), den bevorstehenden Schrittzusammen.Es gibt Änderung bei den Angeboten, die bislang als stationäre Hilfe angebotenwerden und sich künftig unter dem Begriff der gemeinschaftlichen Wohnformenwiederfinden. Auf die Bewohner und Nutzer der Angebote kommen umfangreichevertragliche Änderungen zu. Hintergrund ist die Trennung der Fachleistungen vonden existenzsichernden Leistungen. Meurer: "Mit hohem Aufwand müssen nunvertragliche Regelungen vereinbart, zugeordnet, berechnet und bewilligt werden."Der bpa hat in den letzten Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass dasheutige sehr leistungsfähige Unterstützungsangebot konsequent als Teil desReformprozesses begriffen werden muss. "Die konkreten Umsetzungsfragen sind aberimmer noch nicht beantwortet und es drängt sich der Eindruck auf, dass nahezualle Vertragspartner bemüht sind, die notwendige Zeit mithilfe vonÜbergangsregelungen zu gewinnen", so der bpa-Präsident.Sobald die jetzt zu beobachtende Unsicherheit der Umstellungsphase zumindestvertraglich auf gutem Weg ist, wird sich zeigen, ob betroffene Menschen denZugang zu deutlich größeren Wahlmöglichkeiten bei der Nutzung der jeweils alshilfreich erlebten Angebote erhalten oder ob mit maximalem Aufwand der Statusquo bewahrt werden soll.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehrals 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte Interessenvertretungprivater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder-und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitgliederdes bpa tragen die Verantwortung für rund 335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auchwww.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen in die pflegerischeInfrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden Euro.Pressekontakt:Uwe Dolderer, Leiter bpa-Verbandskommunikation, Tel.: 030/30 87 8860, www.bpa.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/17920/4479992OTS: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell