Konjunkturprognose für Ostdeutschland erwartet

DRESDEN (dpa-AFX) - Das Dresdner Ifo-Institut stellt an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) seine Konjunkturprognose für die ostdeutschen Länder vor.



Dabei will der stellvertretende Leiter Joachim Ragnitz auch einen Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr werfen. Zuletzt hatte das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle einen leichten Aufschwung für die ostdeutsche Wirtschaft vorhergesagt.

Das Ifo-Institut veröffentlicht außerdem jeden Monat den Geschäftsklimaindex. Dabei hatte die ostdeutsche Industrie im November ihre aktuelle Lage etwas besser als im Vormonat eingeschätzt. Zugleich wurden die Zukunftsaussichten optimistischer bewertet. Der Index basiert auf Daten von rund 1200 Unternehmen in den neuen Ländern./sb/DP/nas