Konjunktur chemische und pharmazeutische Industrie Baden-Württemberg / Unterm Strich Stagnation im ersten Halbjahr 2019 (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Die Umsätze der chemischen und pharmazeutischen Industrie inBaden-Württemberg haben im ersten Halbjahr 2019 stagniert (-0,1Prozent auf 10,6 Mrd. Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum). Dabeihaben sie sich bis Mai noch positiv entwickelt. Ab Juni mussten alleTeilbranchen Rückgänge verkraften. Bei den Beschäftigten hat sich derleichte Zuwachs trotzdem fortgesetzt (+2 Prozent). Das teilten dieVerbände der chemischen und pharmazeutischen Industrie (Chemie.BW) amMittwoch in Baden-Baden unter Bezug auf Daten des statistischenLandesamtes und eigene Berechnungen mit.Thomas Mayer, Hauptgeschäftsführer Chemie.BW, schätzt die Lagezunehmend als kritisch ein: "Wir sehen, dass unsere Prognose zuBeginn des Jahres zu optimistisch war. Die Situation in denTeilbranchen der Chemie hat sich im Laufe des zweiten Quartals stetigverschlechtert. So brachen die Umsätze allein im Juni 2019 bei derchemischen Industrie oder den Farben- und Lackherstellern jeweils umbis zu 14 Prozent ein."Mit Blick auf die Weltwirtschaft und die allgemeinewirtschaftliche Lage in Deutschland ist Mayer wenig optimistisch, wasdie zweite Jahreshälfte angeht: "Die Gewinnwarnungen und Korrekturender Umsatzprognosen in allen Industrien zeigen, dass Vorsichtangebracht ist. Das gilt besonders auch mit Blick auf die anstehendeTarifrunde in der chemischen Industrie: Verteilt werden kann nur, waserwirtschaftet wird."Zur chemischen Industrie in Baden-WürttembergIn den Verbänden der chemischen und pharmazeutischen Industrie inBaden-Württemberg sind derzeit insgesamt 479 Mitgliedsunternehmen mit107.100 Beschäftigten organisiert. Der Jahresumsatz betrug 2018 ca.39 Milliarden Euro. Die größten Teilbranchen sind Pharma (37Prozent), Lacke, Farben und Bautenschutz (12 Prozent), Körperpflegeund Waschmittel sowie Leime, Klebstoffe und Mineralöl (jeweils 8Prozent). Derzeit bilden die Unternehmen etwa 3.500 Jugendliche aus.Als Chemie.BW treten die Verbände mit Sitz in Baden-Badengemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Es handelt sich dabei um- den tarif- und sozialpolitisch tätigen Arbeitgeberverband ChemieBaden-Württemberg e.V. (agvChemie)- den wirtschaftspolitischen Verband der Chemischen Industriee.V., Landesverband BadenWürttemberg (VCI).Der VCI hat in Baden-Württemberg zwei eigenständige Fachverbände:- den Landesverband Baden-Württemberg des Bundesverbandes derPharmazeutischen Industrie e.V. (BPI), und- die Bezirksgruppe Baden-Württemberg des Verbandes der deutschenLack- und Druckfarbenindustrie e.V. (VdL).Pressekontakt:Andreas C. A. FehlerPressesprecher+49 7221 2113-48+49 162 2111648medien@chemie.comhttp://newsroom.chemie.comOriginal-Content von: Arbeitgeberverband Chemie Baden-Württemberg e.V., übermittelt durch news aktuell