Konjunktur chemische Industrie 2017 erstes bis drittes Quartal: Chemie legt vor allem im Ausland zu / Weihnachtsgeld in tarifgebundenen Unternehmen (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Die chemische Industrie in Baden-Württemberg hat in den erstendrei Quartalen 2017 ihre Umsätze gegenüber dem Vorjahr um 3,6 Prozentauf 15,9 Milliarden Euro steigern können. Damit liegen die Chemie-und Pharma-Unternehmen im Land unter den Ergebnissen der Branche inganz Deutschland (+ 5,6 Prozent). Sie haben aber besser abgeschnittenals das verarbeitende Gewerbe in Baden-Württemberg (+3,1 Prozent)insgesamt.Für Thomas Mayer, Hauptgeschäftsführer der Chemie-VerbändeBaden-Württemberg, sind die Zahlen im Rahmen der Erwartungen: "UnsereUnternehmen haben die Stagnation 2016 überwunden. Die Zuwächse sindein dringend notwendiger Ausgleich für das seit Jahren niedrigereWachstum gegenüber der gesamten Industrie."Allerdings macht Mayer der geringe Anstieg der Inlandsumsätze inBaden-Württembergs Chemie ohne die Pharmaunternehmen Sorgen: Erbetrug gegenüber 2016 nur 1,1 Prozent. Die Auslandsumsätze wuchsendagegen um 8,4 Prozent (ohne Pharma). Der Anteil der Auslandsumsätzeder gesamten Branche ist leicht gestiegen und beträgt inzwischenknapp 63 Prozent.Aussichten 2017Die Chemie-Verbände gehen von einem befriedigenden Verlauf desrestlichen Jahres aus. Thomas Mayer: "Das vierte Quartal darf dafüraber nicht wesentlich schlechter verlaufen. Für die Mitarbeiterunserer Unternehmen wichtig: Fast alle tarifgebundenen Unternehmen imChemie-Arbeitgeberverband können ihren Mitarbeitern Weihnachtsgeldzahlen und sie so - unabhängig von etwaigen erfolgsabhängigensonstigen Prämien - am wirtschaftlichen Erfolg beteiligen!"Die Zahl der Beschäftigten in der Chemie- und PharmaindustrieBaden-Württembergs stieg insgesamt um 1,3 Prozent auf 57.500Beschäftigte.PharmaDer Umsatz der pharmazeutischen Industrie wuchs in den ersten dreiQuartalen 2017 um 4,8 Prozent auf 8,3 Milliarden Euro. Die mit 35Prozent Anteil größte Teilbranche in Baden-Württemberg stellte auch2,7 Prozent mehr Mitarbeiter ein.Druckfarben und LackeBei der Lack- und Druckfarbenindustrie kletterten die Umsätze um2,7 Prozent (2,1 Milliarden Euro).Chemische Industrie in DeutschlandDie chemische und pharmazeutische Industrie hat in Deutschlandihre Gesamtumsätze um 5,6 Prozent auf 141,6 Milliarden Euro steigernkönnen. Dabei entfielen 88,9 Milliarden Euro auf die Auslandsumsätze(+ 6,1). Die Beschäftigung in der gesamtdeutschen Branche wuchs um1,2 Prozent.Statistischer HinweisDie zitierten Umsatzzahlen und Veränderungen sind Angaben desStatistischen Landesamtes bzw. Berechnungen auf Basis dieser Daten.Hier werden nicht alle Chemie-Unternehmen erfasst, die auch Mitgliedbei den Chemie-Verbänden Baden-Württemberg sind.Die kompletten aktuellen Daten sind unterwww.chemie.com/wirtschaftsdaten abzurufen.