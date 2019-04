Koninklijke Vopak: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Weitere Suchergebnisse zu "Koninklijke Vopak":

Koninklijke Vopak, ein Unternehmen aus dem Markt "Lagerung und Transport von Öl und Gas", notiert aktuell (Stand 19:35 Uhr) mit 41,81 EUR fast unverändert (+0.05 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist EN Amsterdam.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Koninklijke Vopak einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Koninklijke Vopak jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Koninklijke Vopak wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An drei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die negative Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Koninklijke Vopak auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Dividende: Koninklijke Vopak hat mit einer Dividendenrendite von 2,64 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (5,16%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche beträgt -2,52. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Koninklijke Vopak-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 16,81 und liegt mit 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) von 140,06. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Koninklijke Vopak auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.