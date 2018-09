Koninklijke Boskalis Westminster: Da kann man verrückt werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Boskalis Westminster":

An der Heimatbörse EN Amsterdam notiert Koninklijke Boskalis Westminster per 28.09.2018, 16:51 Uhr bei 27,62 EUR. Koninklijke Boskalis Westminster zählt zum Segment "Bauwesen".

Unser Analystenteam hat Koninklijke Boskalis Westminster auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Koninklijke Boskalis Westminster wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Koninklijke Boskalis Westminster auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt Koninklijke Boskalis Westminster mit einer Rendite von -1,82 Prozent mehr als 1 Prozent darunter. Die "Engineering & Construction Svcs"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,04 Prozent. Auch hier liegt Koninklijke Boskalis Westminster mit 0,78 Prozent darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Koninklijke Boskalis Westminster beläuft sich mittlerweile auf 25,66 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 27,6833 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +7,89 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 25,8 EUR. Somit ist die Aktie mit +7,3 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".