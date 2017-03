Kongress zur neuen Arbeitswelt kommt 2018 in die Elbphilharmonie

Weitere Suchergebnisse zu "Xing":

BERLIN/HAMBURG (dpa-AFX) - Nach seiner Premiere in Berlin kommt der Kongress zur neuen Arbeitswelt im kommenden Jahr nach Hamburg.



Für die "New Work Experience" ist am 6. März 2018 die Elbphilharmonie reserviert. Die vom Karriere-Netzwerk Xing initiierte Veranstaltung beschäftigt sich mit der sich wandelnden Arbeitswelt - mit Themen wie "Alphatiere in den Führungsetagen", Personalmanagement und Work-Life-Balance. Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) betonte am Donnerstag beim Startschuss in der Hauptstadt: "Um die Frage zu beantworten, wie wir unter zukünftigen Bedingungen arbeiten wollen, ist ein gesellschaftlicher Diskurs über die neue Arbeitswelt notwendig."/gw/DP/tos