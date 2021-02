Kongress zum Thema Künstliche Intelligenz im CFO-Bereich

Wien (ots) - Experten aus 26 führenden Unternehmen berichten über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Verantwortungsbereich von FinanzvorständenIm Herbst berichten hochkarätige Experten im Rahmen eines 3-tägigen Kongresses in Wien über den gegenwärtigen und künftigen Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Finanzcontrolling, Rechnungswesen sowie in der Unternehmenssteuerung und -planung. Die Vortragenden sind bei renommierten Unternehmen tätig. Dazu gehören etwa Allianz, Bosch, Deloitte, Microsoft, Deutsche Telekom, Siemens, IBM, UniCredit, Coty, Deutsche Bahn, Lufthansa, Magenta, Uniper, SAP, E.ON, A1 Digital, Erste Group und Flex.Viele Unternehmen sind gerade erst dabei, die Voraussetzungen für den Einsatz Künstlicher Intelligenz zu schaffen, etwa durch Projekte zur Verbesserung der Datenqualität oder zur Datenharmonisierung. In weiterer Folge wird die Robotisierung bestimmter Prozesse wie der Belegerfassung angegangen. Allerdings findet die eigentliche digitale Transformation momentan in der Praxis leider fast gar nicht statt. Bei dieser geht es darum, den CFO-Bereich auf Basis Künstlicher Intelligenz zu einem steuernden Navigator bzw. zum Business Partner und Enabler für das Geschäft der Zukunft weiterzuentwickeln. All diese Änderungen erfordern ein professionelles Change Management, eine Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie eine flexible Denkweise. Eine kritische Hinterfragung des eigenen Geschäftsmodells, mit dem Ziel, dieses zukunftsfähig zu machen, darf etwa kein Tabu-Thema sein. Führungskräfte müssen auch dafür offen sein, sich selbst zu verändern. Change bedeutet nämlich nicht, dass sich meine Mitarbeiter verändern müssen, während ich weitermache, wie bisher.Vor diesem Hintergrund veranstaltet das Wiener Unternehmen Akademie3 im Herbst einen 3-tägigen Kongress, der ein breites Themenspektrum abdeckt. Dieser wird das erste Mal im September in Wien stattfinden, mit Wiederholungsterminen im Oktober und November sowie im Jahr 2022. Sowohl die 38 Vortragenden als auch die Gäste kommen aus dem gesamten deutschen Sprachraum. Innerhalb der drei Kongresstage erwartet die Teilnehmer eine enorme Vielfalt an Themen, Perspektiven, Projekt- und Praxisberichten. Zusätzlich gibt es auch ein zeitlich befristetes Corona-Sonderangebot, wonach Gäste zusätzlich die Vortragsvideos der Online-Tagung, die großteils eine abweichende Agenda aufweist, gratis dazubekommen.Beim Kongress wird alles getan, um den Teilnehmern auch jenseits der zahlreichen Vorträge ein einzigartiges Erlebnis zu bieten. Es werden ausschließlich gehobene Veranstaltungsorte in Wien gewählt, mit einem ausgezeichneten Mittags- und Pausenbuffet. Das freiwillige Rahmenprogramm am Abend des ersten Tages sowie die zahlreichen Pausen bieten den Gästen ausgezeichnete Möglichkeiten, um sich untereinander informell auszutauschen und sich besser kennenzulernen. Im Laufe der drei Kongresstage entsteht eine neue (fachliche) Gemeinschaft, die auch nach der Tagung weiter bestehen wird.Weitere Informationen finden Sie auf https://www.akademie3.com/kuenstliche-intelligenz-im-finanz-und-rechnungswesen-wien/Über die Akademie3Die Akademie3 bietet laufend spezialisierte Kongresse, Tagungen und Seminare zu den Themen Künstliche Intelligenz und Digitalisierung für Führungskräfte und Spezialisten. Diese können entweder in Wien oder online besucht werden. Im Mittelpunkt stehen aktuelle und innovative Themen. Die Vortragenden sind Experten in gehobenen Positionen von hochkarätigen Unternehmen mit Praxiswissen und langjähriger Erfahrung aus ihrem unmittelbaren Arbeitsumfeld.Pressekontakt:Akademie3Prof. Dr. Dieter Christiandieter.christian@akademie3.com+43 664 132 08 44Original-Content von: Akademie3 Seminar- und Kongress GmbH, übermittelt durch news aktuell