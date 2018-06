Kongress Freier Ärzte: Industrialisierung gefährdet Medizinqualität in Deutschland

Berlin (ots) - Die Freie Ärzteschaft (FÄ) zieht ein positivesFazit ihres diesjährigen Bundeskongresses, der am Samstag in Berlinstattgefunden hat. In drei Sessions ist über verschiedene Aspekte deraktuellen Gesundheitspolitik diskutiert worden, etwa überIndustrialisierung und Kommerzialisierung in der Medizin sowieTherapiefreiheit und Datenschutz im Zeitalter der Digitalisierung.FÄ-Vorsitzender Wieland Dietrich sagte in seinem Vortrag: "Es gehtnicht mehr nur um die Frage der Anstellung vormals selbstständigerÄrzte in Medizinischen Versorgungszentren, die dannKapitalgesellschaften gehören, oder um monetäre Fehlanreize undDiktate von Verwaltungsdirektoren gegenüber Klinikärzten - einKonflikt, der inzwischen auch durch unser maßgebliches Zutun in derÖffentlichkeit angekommen ist." Vielmehr gehe die Entwicklung weiter.Infolge jahrelanger Budgetierung könnten Vertragsärzte vieleLeistungen nicht mehr ordentlich, mitunter auch gar nicht mehr "aufKasse" anbieten, weil sie nicht kostendeckend bezahlt werden. "DerStaat und mit ihm die Kassenärztlichen Vereinigungen reden zwarvordergründig von Versorgungsqualität, tatsächlich bricht einezuwendungsorientierte, fachlich gute und individuelle Medizin aberimmer mehr weg, weil sie für Centbeträge nicht mehr zu erbringenist", so Dietrich.Dr. Silke Lüder, stellvertretende Bundesvorsitzende der FreienÄrzteschaft, erklärte: "Die staatliche Regelungswut findet imVordergrund statt. Im Hintergrund gibt es immer relevanter werdendeKonzernstrukturen, die aus dem System mit dem Geld der gesetzlichVersicherten Renditen für international agierende Konzerneerwirtschaften." Alle Gesundheitsreformen hätten dazu geführt, dassdie Schere zwischen der Finanzierung des ambulanten und stationärenSystems immer weiter auseinandergegangen ist. "Zusätzlich profitierendie bekannten Konzerne des digitalen Kapitalismus von dem Hype um BigData, Telemedizin, Fernbehandlung und Totalvernetzung, an dem sichleider auch genügend Vertreter unserer Profession als Stichwortgeberbeteiligen."Klagen gegen TI-Zwangsanschluss und HonorarabzugVerlierer dieser Entwicklung seien zum einen die selbstständigenArztpraxen. "Sie werden zerrieben. Aber nicht nur sie, sondern vorallem die Kranken in unserem Land, denen in absehbarer Zeit ihrevertrauten Haus- und Fachärzte vor Ort an vielen Stellen fehlenwerden." Zur elektronischen Gesundheitskarte und der geplanten wieumstrittenen Anbindung der Arztpraxen an die Telematik-Infrastruktur(TI) sagte Lüder: "Wir, die Praxisärzte, sind immer bereit gewesen,uns einzubringen. Aber die Betroffenen der IT-Vernetzung neuenSystems wurden nie gefragt und die Vertreter der Bundesärztekammer inder Gematik hätten die Ablehnungsbeschlüsse der Ärzteschaft nichtumgesetzt. Die FÄ-Vizevorsitzende forderte in Berlin abermals einesichere dezentrale Kommunikation: "Das ist das, was wir brauchen."Viele niedergelassene Ärzte würden derzeit nicht der Zwangsanbindungan die TI folgen, und lieber den angedrohten Honorarabzug von 1Prozent in Kauf nehmen. "Wir prüfen zudem Optionen für Klagen gegenden Zwangsanschluss und den Honorarabzug", erläuterte Lüder.Grundlegender Strategiewechsel nötigDie Freie Ärzteschaft konnte für ihren Kongress auch in diesemJahr namhafte Referenten gewinnen, darunter den BerlinerÄrztekammerpräsidenten Dr. Günther Jonitz. Er beklagte eine falschepolitische Strategie. Auf mehr technisch mögliche Medizin und diedamit einhergehende Explosion der Leistungen reagiere die Politikseit Jahren rein symptomatisch mit Kosten- und Mengenbegrenzungen.Zudem würden immer mehr Gesundheitsökonomen die Führung imGesundheitswesen übernehmen. Und: Chefärzte bekämen heute kein Gehaltmehr, sondern Schweigegeld. Laut Jonitz braucht es eine Optimierungder Versorgung, anstatt einer weiteren Dezimierung von Strukturen undKosten. Dazu sei "ein grundlegender Strategiewechsel in derGesundheitspolitik nötig."FÄ-Vize Dr. Axel Brunngraber thematisierte in seinem Beitrag, dassBig Data nicht ohne Weiteres geeignet sei, neue Erkenntnisse zugenerieren. Das klassische Wissenschaftskonzept mit Studien undErkenntnisgewinn über Versuchsanordnungen und der Suche nachKausalitäten werde dadurch bedroht, dass Big Data lediglichKorrelationen erstelle, die aber unsinnig sein könnten. Auch sei dieQualität der Datenbasis von großer Bedeutung."Ich habe selten so klare Worte gehört wie hier"Prof. Heiner Fangerau vom Institut für Geschichte, Theorie undEthik der Medizin, am Universitätsklinikum Düsseldorf widmete sich inseinem Vortrag den Chancen und Risiken der Digitalisierung imGesundheitswesen und nahm dabei eine "medizinethische Perspektive"ein. Der demografische Wandel und steigende Kosten für Gesundheitkatalysierten seit einigen Jahren eine umfassende Technisierung derMedizin. Digitalisierung, mobile Daten und Teleanwendungen böten inder Medizin ungeheure Potenziale für Diagnostik, Therapie,Prävention, Gesundheitsmanagement oder Pflege. "Die Digitalisierungvereinfacht aber nicht nur Prozesse, sondern sie wirkt sich auch aufindividueller, institutioneller und struktureller Ebene modifizierendauf Menschenbilder, Mensch-Technik-Interaktionen, menschlicheBeziehungs- und Verantwortungsgefüge sowie die mit ihnen verbundenenmoralischen Grundhaltungen aus." Fangerau konstatierte in Berlin:"Ich habe selten so klare Worte gehört wie hier."Professor Hannes Federrath, Präsident der Gesellschaft fürInformatik (GI) referierte über "Privacy by Design und Security byDesign für Arztpraxen?" Laut Federrath fordert die europäischeDatenschutzgrundverordnung (DSGVO) für die heutigen Systemeeingebauten Datenschutz und technische Vorkehrungen zum Schutz dersensiblen personenbezogenen Daten. "Allerdings erfordern Technologienwie Cloud Computing, Big Data und die Telematik-Infrastruktur neueRisikoeinschätzungen." Zugleich eröffneten neue Nutzungs- undVerknüpfungsmöglichkeiten wie Health Apps und KI-basierteDatenanalyse Chancen für Endnutzer und Gesundheitsdienstleistungen."Techniken wie Verschlüsselung, Pseudonymisierung und Anonymisierungsind zwar geeignete Schutztechniken, allerdings ist deren Integrationin existierende Systeme schwierig und erfordert die Sensibilität derSystementwickler."Können Daten vergessen werden? "Vergessen Sie's, das geht nicht!"Federrath betonte, dass der elektronischen Gesundheitskarte eine"Appification" des Gesundheitswesens folgen würde. Während man sichim Internet-Browser heute immer noch relativ gut davor schützenkönne, komplett gläsern zu werden, sei bei Apps auf mobilenEndgeräten das Gegenteil der Fall: "In jeder App kann gesammelt undfür die Ewigkeit aufbewahrt werden." Der Informatiker kritisiertehierbei auch das in der DSGVO formulierte "Recht aufVergessenwerden". Dieses suggeriere, dass man Daten jemals so ausComputersystemen und -netzen beseitigen könne, dass sie auch wirklichvergessen werden. "Vergessen Sie's, das geht nicht!" Eine sichereDatenlöschung sei weder erreichbar, geschweige denn überprüfbar.FÄ-Vize Dr. Silke Lüder zog aus diesen Stellungnahmen der Expertenden Schluss, dass die Weiterführung des ProjektesTelematik-Infrastruktur völlig inakzeptabel sei.Über die Freie Ärzteschaft e.V.Die Freie Ärzteschaft e. V. (FÄ) ist ein Verband, der denArztberuf als freien Beruf vertritt. Über die Freie Ärzteschaft e.V.Die Freie Ärzteschaft e. V. (FÄ) ist ein Verband, der denArztberuf als freien Beruf vertritt. Er wurde 2004 gegründet undzählt heute mehr als 2.000 Mitglieder: vorwiegend niedergelasseneHaus- und Fachärzte sowie verschiedene Ärztenetze. Vorsitzender desBundesverbandes ist Wieland Dietrich, Dermatologe in Essen. Ziel derFÄ ist eine unabhängige Medizin, bei der Patient und Arzt imMittelpunkt stehen und die ärztliche Schweigepflicht gewahrt bleibt.