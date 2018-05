Kongos Kornkammer füllt sich wieder / Stabilisierung im ehemaligen Kriegsgebiet

Frankfurt am Main (ots) -- 35 Mio. EUR für kleine Landwirte in Nord- und Süd-Kivu- Gesicherte Nahrungsmittelversorgung für 180.000 Menschen- Reintegration von zurückkehrenden Binnenflüchtlingen- Schaffung von Einkommensquellen für die BevölkerungDie KfW unterstützt im Auftrag des Bundesministeriums fürwirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) dieErnährungssicherung von Vertriebenen und rückkehrendenBinnenflüchtlingen sowie deren Gastgemeinden und -familien in denkongolesischen Regionen Nord- und Süd-Kivu mit 35 Mio. EUR. DieMenschen haben aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzungen imKongo ihre Lebensgrundlagen und Einkommensquellen verloren. DieProduktion der Subsistenzlandwirtschaft reicht oftmals nicht für denEigenbedarf aus; bisher werden nur drei Prozent der Landflächelandwirtschaftlich genutzt. Aufgrund der sehr fruchtbaren Bödenherrschen jedoch beste Voraussetzungen für eine ertragreicheLandwirtschaft und den Anbau von Maniok, Zuckerrohr, Kaffee, Palmöl,Kautschuk und Bananen. Durch verbesserte Anbau- und Lagertechnikensowie eine stärkere Vermarktung können die geförderten Kleinbauernauch auf ihren kleinen Parzellen höhere Einnahmen erwirtschaften undkünftig wieder von der eigenen Landwirtschaft leben."Kongo ist eines der ärmsten Länder der Welt und beheimatet imOsten die meisten Binnenflüchtlinge weltweit. Wenn in Nord- undSüd-Kivu die Reaktivierung von Kongos Kornkammer gelingt, ist das eingroßer Beitrag zur Stabilisierung in dem ehemaligen Kriegsgebiet undein großer Schritt weg von der Nothilfe hin zur Selbsthilfe für180.000 Menschen", sagte Prof. Dr. Joachim Nagel, Mitglied desVorstands der KfW Bankengruppe.Die Fördermaßnahmen werden über das Welternährungsprogramm (WorldFood Programme - WFP) sowie die Ernährungs- undLandwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (Food andAgriculture Organisation - FAO) umgesetzt, die beide mit Personal vorOrt tätig sind, über langjährige Erfahrung im Kongo verfügen und mitden lokalen Bauernorganisationen zusammenarbeiten.Weitere Informationen zum Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbankfinden Sie unter: http://ots.de/gYaNVdPressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Dr. Charis Pöthig,Tel. +49 (0)69 7431 4683, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Charis.Poethig@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell