Kongo: Zwei Millionen Kindern droht der Hungertod / SOS-Kinderdörfer fordern schnelle Hilfe

München (ots) - Mehr als zwei Millionen Kinder in derDemokratischen Republik Kongo werden sterben, wenn sie nicht sofortHilfe erhalten. Das erklären die SOS-Kinderdörfer weltweit. "Für dieKinder läuft die Zeit ab, die meisten sind schon jetzt schwerunterernährt", sagt Louay Yassin, Pressesprecher derHilfsorganisation, der die Internationale Gemeinschaft zu schnellerHilfe aufruft. "Noch können wir diese Kinder retten!"Ursachen für ihre verzweifelte Lage seien Gewalt und Vertreibungsowie die dadurch bedingten Auswirkungen auf die Landwirtschaft. SeitJahrzehnten führen Konflikte zwischen den verschiedenen Ethnien undProteste gegen Präsident Joseph Kabila zu Unruhen und bewaffneterGewalt in dem westafrikanischen Land. Dabei geht es auch um RohstoffeGold, Diamanten, Platin, Coltan, - im Kongo liegen reichlichkostbare Erze im Boden.Die andauernden Gefechte haben das Land massiv erschüttert. Alleinzwischen Juni 2016 und März 2017 wurden 400 Dörfer zerstört. 4,5Millionen Menschen sind innerhalb des Landes auf der Flucht, davon2,7 Millionen Kinder, etwa 600.000 konnten sich in Nachbarländerretten."Die Landwirtschaft in vielen Teilen des Landes liegt brach,dadurch wird die Lage der Menschen zusätzlich verschärft", sagtYassin. Immer wieder komme es zu massiven Ernährungsengpässen, mitverheerenden Folgen für die Kinder: 43 Prozent alle Kinder unter fünfJahren litten unter Wachstumsstörungen, die Kindersterblichkeit liegebei fast zehn Prozent.Bereits Anfang des Jahres hat die Gemeinschaft der humanitärenHelfer deshalb die Rekordsumme von 1,36 Milliarden Euro fürHilfsmaßnahmen gefordert. Im April wird in Genf die ersteGeberkonferenz für die Demokratische Republik überhaupt stattfinden."Der Konflikt im Land ist hochkomplex, aber eine Botschaft ist sehrsimpel: Wir müssen den Kindern jetzt helfen!", sagt Yassin.Die SOS-Kinderdörfer engagieren sich seit 1987 ununterbrochen inder Demokratischen Republik Kongo für langfristige Veränderung.Verlassene Jungen und Mädchen finden ein Zuhause in einem der dreiSOS-Kinderdörfer, Familien werden von der SOS-Familienstärkung dabeiunterstützt, eine eigenständige Existenz aufzubauen.