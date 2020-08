Konfrontation vor Tarifrunde für öffentlichen Dienst

BERLIN (dpa-AFX) - Bereits eine Woche vor dem Start der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen sind Arbeitgeber und Gewerkschaften auf Konfrontationskurs.



"Die Kolleginnen und Kollegen haben auf jeden Fall mehr verdient als den von den Kommunen angebotenen Inflationsausgleich", sagte der Vorsitzende des Beamtenbunds dbb, Ulrich Silberbach, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Im Juli lag die Inflationsrate beispielsweise bei minus 0,1 Prozent", so Silberbach weiter. "Heißt das, die Beschäftigten sollen jetzt sogar noch Geld mitbringen?"

Die Gewerkschaften wollen an diesem Dienstag in Berlin ihre Forderungen für die künftigen Einkommen von bis zu 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes beschließen. Damit läuten Verdi, der Beamtenbund dbb und weitere Gewerkschaften die Tarifrunde für Bund und Kommunen ein. Bei der jüngsten Tarifrunde hatten Arbeitgeber und Gewerkschaften im April 2018 insgesamt 7,5 Prozent mehr Geld bis März 2020 vereinbart. Die Tarifverhandlungen sollen am 1. September in Potsdam beginnen und nach jetziger Planung am 23. Oktober enden.

Der Lüneburger Oberbürgermeister, Ulrich Mädge (SPD), hatte keinerlei Verteilungsspielraum bei den Kommunen geltend gemacht. Der Verhandlungsführer der kommunalen Arbeitgeber hatte in einem Interview etwa gesagt: "Wir müssten im Grunde ganz andere Diskussionen führen, nämlich über Einschnitte reden." Die Kommunen sehen sich auch infolge der Corona-Pandemie in diesem Jahr besonders unter Druck./bw/DP/zb